Ladrones se llevaron armas de fuego: la razón para llamar a retiro del jefe del Labocar

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, manifestó que, pese a que “el coronel Saravia era una persona muy destacada en su trayectoria profesional y en su cargo (…), los hechos son graves”.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, justificó el llamado a retiro del coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), luego del robo perpetrado el día sábado en el cuartel ubicado en la calle Santa Elena, en la comuna de Santiago.

El secretario de Estado abordó el tema tras ser consultado por la prensa, luego de que la institución policial confirmara el alejamiento de Saravia del cargo, poco antes que Carabineros confirmara la sustracción de “a lo menos 18 armas de fuego” desde el recinto policial.

De acuerdo con lo informado esta jornada por Carabineros, se resolvió llamar a retiro al jefe policial “debido a los acontecimientos ocurridos en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar)”, y añadió que la medida responde “al firme compromiso de la institución con la transparencia, la responsabilidad y el estricto apego a la disciplina que rige nuestro quehacer“.

El argumento del ministro de Seguridad para justificar el llamado a retiro del jefe del Labocar

Al abordar el llamado a retiro del jefe del Labocar, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, manifestó que, pese a que “el coronel Saravia era una persona muy destacada en su trayectoria profesional y en su cargo (…), los hechos son graves“.

“Los hechos ocurridos implican inevitablemente hacer efectiva la responsabilidad del mando“, argumentó a continuación el secretario de Estado.

Luego explicó que “esa es la razón por la cual se ha llamado a retiro, sin perjuicio de la investigación administrativa que está en curso, y la investigación penal que está desarrollando el Ministerio Público, con la asistencia OS9 de Carabineros”.

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó en horas de la tarde que “se me ha confirmado que existe la sustracción de, por el momento, o a lo menos 18 armas de fuego las cuales están siendo individualizadas con su respectivo número“.

“Desde el primer momento que se tomó conocimiento, se empezó a trabajar con el Ministerio Público, quien dispuso algunas medidas que son importantes para el esclarecimiento total de los hechos“, recalcó el jefe de la policía uniformada.