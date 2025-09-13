Ministro Cordero confirma robo a oficinas de Labocar de Carabineros en Santiago

Tanto el Gobierno como la Fiscalía descartaron el robo de armas por parte de los autores del hecho.

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, confirmó el robo sufrido en las dependencias del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros en Santiago Centro.

En entrevista con T13, el ministro Cordero precisó que los involucrados ingresaron “al recinto de Labocar, por un inmueble adyacente”, puntualizando que “se encuentran desplegados todos los medios bajo las instrucciones del Ministerio Público, además de las investigaciones internas que se están realizando”.

En esta línea, el titular de Seguridad Pública precisó que no se registró robo de armas y “se está haciendo la evaluación de qué fue eventualmente lo que pudo haber sido objeto de sustracción”.

“En algún momento del día, una vez que termine el desarrollo en el sitio del suceso, es altamente probable que yo me constituya ahí”, agregó Cordero.

El robo a las dependencias de Labocar, en calle Santa Elena con Carlos Lorca, se concretó a través de un forado realizado en un local comercial abandonado continuo al recinto.

Por su parte, el fiscal Cristián Meneses, de la Fiscalía Centro Norte, se sumó a la postura del ministro de Seguridad Pública y argumentó que “tenemos que verificar si efectivamente hay alguna especie sustraída, cuestión que no podemos determinar en este instante. Tal como señaló el general, en principio no habría vulneración del sector de las armas. Yo pude ingresar al lugar y efectivamente, el lugar donde se encuentran las armas, está debidamente resguardado y no hay signos de violencia en el mismo”.

“Aparentemente, los sujetos estuvieron pocos minutos dentro del recinto. Por tanto, eso pudo haber evitado que hayan logrado la sustracción de grandes cantidades de especies”, detalló el persecutor.