Fracasa proyecto de la oposición que buscaba dejar sin dieta vitalicia a Boric 

Este martes la Cámara de Diputados terminó por rechazar el proyecto de ley que buscaba limitar la dieta vitalicia que reciben los presidentes de la República una vez terminan su periodo.

La iniciativa nació a partir de la refundición de 10 iniciativas legislativas —todas de la oposición— que decían relación con limitar la dieta y eliminar las asignaciones.

En la Comisión de Constitución, presidida por el diputado Jorge Alessandri (UDI), se había llegado a un acuerdo para mantener la dieta, pero eliminar las asignaciones que actualmente no están reguladas por la Constitución ni tampoco por ley, sino que se otorgan a través de la ley de Presupuestos.

Pero durante la jornada la UDI arremetió y anunció la reposición de la indicación que limitaba el pago de la dieta —unos $7.348.983— a partir de los 65 años. Esto, en consideración de que el Estado pagará dicha suma al actual presidente, Gabriel Boric, a partir de sus 40 años.

“Mi voto no va a estar disponible para pagar una pensión que va a dejar su cargo a los 40 años de edad (…) Al ex presidente Boric, no me parece que todos los chilenos le paguemos un derecho millonario que es un privilegio, que él cuando era diputado se opuso”, dijo el diputado Henry Leal, al referirse a la iniciativa reconociendo que la medida apunta al actual mandatario.

El diputado Diego Schalper (RN), a su vez, recordó que las dietas a los ex mandatarios se pagan para que trabajen por los intereses del país. En esa línea, cuestionó: “El presidente Boric, ¿va a trabajar por los intereses del país o su sector político?”.

Sin embargo, la arremetida no prosperó puesto que la oposición no logró reunir los votos necesarios.

Pese a que el proyecto concitó 78 votos a favor, no logró el quórum requerido (87).

Las bancadas del oficialismo se abstuvieron en su mayoría, mientras que hubo cuatro votos en contra, incluido el de Francisco Undurraga (Evópoli). Mientras que Johannes Kaiser se inhabilitó debido a su candidatura presidencial.