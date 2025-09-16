“Lesiones en su rostro”: la primera versión de la PDI sobre muerte en Mall Plaza Vespucio

Tras iniciar sus indagatorias en torno a la muerte de un hombre de 27 años en el Mall Plaza Vespucio, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó la primera versión sobre el caso y apuntó a que la víctima presentaba “lesiones en su rostro”.

De acuerdo con lo planteado por el subprefecto de la Brigada de Homicidios de la PDI, Robert Briones, si bien aún se está investigando el hecho, ya hay algunas certezas gracias a los registros revisados hasta el momento.

“En primera instancia, (la muerte) sería por una descompensación que esta persona sufre. Habría agredido a otro sujeto mayor de edad y, posteriormente, es advertido por guardias de seguridad, quienes al tratar de reducirlo, generan un forcejeo en el que la víctima cae al piso“, reveló el detective.

“Es esposado, y ahí es donde se produce este forcejeo hasta que, según información que entrega el propio personal de seguridad, no siente los signos vitales“, añadió a continuación.

Luego precisó que “por esto es desesposado y, en ese contexto, es auxiliado por personal de salud del recinto. Se le practica reanimación por aproximadamente 15 a 20 minutos, desde que cae al piso hasta que es atendida, pero en el transcurso de esa reanimación es que fallece“.

La PDI indaga la causa que provocó la muerte del hombre en Mall Plaza Vespucio

“Estamos haciendo todas las labores investigativas, porque aún no sabemos si la causa de muerte es producto de las múltiples lesiones que tiene la víctima, que tiene bastantes erosiones, equimosis en el rostro, o si fue producto de un evento cardiaco o alguna enfermedad“, manifestó luego el subprefecto de la PDI sobre la muerte del hombre en el Mall Plaza Vespucio.

Lo que se está haciendo en este momento es el trabajo en el cuerpo de la víctima (…) son lesiones en su rostro y también en el resto del cuerpo, que se condice con un forcejeo y golpes que recibió durante el forcejeo, que duró entre 15 y 20 minutos“, recalcó el detective.