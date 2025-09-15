Mall negó irregularidades: lo que se sabe de muerte de hombre tras pelea con guardias del Plaza Vespucio

El hombre murió tras un altercado con los guardias en el sector de los estacionamientos.

Como un hombre de 27 años fue identificada la persona que murió este lunes tras protagonizar un altercado con guardias del Mall Plaza Vespucio, en la comuna de La Florida, un caso que se encuentra indagando personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según las informaciones proporcionadas por Carabineros, el hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas en el sector de los estacionamientos del centro comercial.

De acuerdo con el reporte entregado por el prefecto de la Prefectura Cordillera, comandante Ignacio Toledo, los primeros antecedentes apuntan a que la víctima “habría sido agredida por personal de seguridad del mall“.

Lo que se sabe del hombre que murió en el Mall Plaza Vespucio

Tras la muerte del hombre, la madre de la víctima aseveró que todo surgió porque su hijo padecía de esquizofrenia y que todo se debió a un fuerte ruido que lo alteró, por lo que actuó de manera violenta contra tres personas que se encontraban en el sector.

La mujer dijo que a raíz de ello un grupo de al menos ocho guardias lo esposaron y golpearon en varias ocasiones, lo que terminó por provocar su deceso.

Al respecto, el comandante Toledo indicó que “se está investigando cuáles habrán sido las causas que derivaron en el fallecimiento de esta persona adulta“.

Respecto de los guardias involucrados en el hecho, dos de los cuales resultaron lesionados, el oficial policial dijo que “se les está constatando lesiones. Y posteriormente, una vez que se realicen las diligencias investigativas por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, se va a determinar cuál sería la situación procesal de estos guardias“.

Mall descartó uso excesivo de la fuerza de sus guardias

A través de la gerente de operaciones, Ivana Paez, el Mall Plaza Vespucio confirmó que está “estudiando las circunstancias en las cuales ocurrieron” los hechos que culminaron con la muerte del hombre.

“Queremos aclarar que nuestra compañía cuenta con estrictos protocolos de seguridad aplicados a nuestros proveedores de servicio, los cuales actúan de manera preventiva para luego generar las investigaciones necesarias en cada caso“, complementó.

Por otra parte, a través de un comunicado, la empresa aseveró que “se prestó apoyo ante una situación de violencia registrada y que afectó a visitantes del centro comercial, pero de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza”.

“Descartamos que el personal de seguridad de Mall Plaza haya actuado fuera de los protocolos autorizados“, añadió el texto.

Además, el Mall Plaza Vespucio aseguró que están colaborando con la investigación de la PDI, otorgando el acceso al sistema centralizado de monitoreo, mientras que también se brinda contención a los familiares de la persona fallecida y a testigos del hecho.