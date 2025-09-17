Con qué cautelar quedaron los cinco peruanos que ingresaron ketamina a Chile: dos son policías

Los peruanos ingresaron en dos autos a través de Chacalluta y transportaban un total de 11,6 kilos de ketamina.

A control de detención en el Juzgado de Garantía de Arica pasaron cinco ciudadanos peruanos, dos de los cuales son policías, quienes fueron detenidos por detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones (PDI), tras ingresar a Chile con 11,6 kilos de ketamina.

Los sujetos entraron este martes al país a bordo de dos vehículos a través del control fronterizo de Chacalluta, donde la droga fue detectada gracias al trabajo del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Arica y la PDI.

La captura de los cinco peruanos se produjo “en el contexto de un foco investigativo que hay respecto a organizaciones criminales que se dedican a la importación de droga desde el Perú hacia Chile”, según explicó el fiscal jefe de Análisis Criminal de Arica, Rodrigo González.

La cautelar para los peruanos que ingresaron ketamina a Chile

Luego de su detención en la víspera, este miércoles los cinco peruanos que ingresaron ketamina a Chile pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Arica, donde fueron formalizados por tráfico ilícito de estupefacientes.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, todos ellos quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva. A la vez, el juzgado otorgó un plazo de 100 días para la investigación.

Según reportó la PDI, los más de 11 kilos de ketamina incautados equivalen a unas 46.600 dosis, las que fueron avaluadas en casi 700 millones de pesos.

Además de la droga, los efectivos de la PDI también incautaron dos teléfonos móviles y un total de 500 dólares en efectivo.