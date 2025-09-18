Fuerte sismo de magnitud 7,8 se registró en Rusia: descartan tsunami en costas chilenas

El temblor que se registró en las últimas horas en Rusia encendió la preocupación de las autoridades chilenas ante un eventual tsunami.

Durante la tarde de este jueves 18 de septiembre se registró un fuerte sismo de magnitud 7,8 a 143 km al Este de la localidad de Pretropavlovsk, Rusia, lo cual ha encendido la alarma en las autoridades chilenas.

Bajo este contexto, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) señalaron que estaban evaluando la posibilidad de que un tsunami arribe a las costas de nuestro país. En detalle, el movimiento telúrico se reportó a las 15:19 (horario chileno).

En este marco, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), sostuvieron que el temblor “se encuentra en evaluación por parte del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y el SHOA”.

“Una vez finalizado el proceso de modelación y análisis, se informará la posibilidad de amenaza de tsunami para las costas de Chile”, expusieron.

Sin embargo, en los últimos minutos se descartó esta posibilidad: “En atención al sismo, el SHOA indica que finalizado el proceso de modelación y análisis, las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“, informaron desde el Senapred.