Fuerte sismo de magnitud 7,8 se registró en Rusia: descartan tsunami en costas chilenas

Durante la tarde de este jueves 18 de septiembre se registró un fuerte sismo de magnitud 7,8 a 143 km al Este de la localidad de Pretropavlovsk, Rusia, lo cual ha encendido la alarma en las autoridades chilenas.
Bajo este contexto, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) señalaron que estaban evaluando la posibilidad de que un tsunami arribe a las costas de nuestro país. En detalle, el movimiento telúrico se reportó a las 15:19 (horario chileno).
En este marco, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), sostuvieron que el temblor “se encuentra en evaluación por parte del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y el SHOA”.
“Una vez finalizado el proceso de modelación y análisis, se informará la posibilidad de amenaza de tsunami para las costas de Chile”, expusieron.
Sin embargo, en los últimos minutos se descartó esta posibilidad: “En atención al sismo, el SHOA indica que finalizado el proceso de modelación y análisis, las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“, informaron desde el Senapred.