Todo lo que se sabe del ataque contra un Carabinero en Las Condes: está en riesgo vital

El Director Nacional de Carabineros, general Marcelo Araya Zapata, indicó que el funcionario Hernández tuvo que ser sometido a una delicada cirugía de urgencia.

El sargento segundo Gabriel Hernández, perteneciente a la institución de Carabinero, se encuentra en estado crítico tras haber sido gravemente herido en la cabeza con un ladrillo mientras realizaba un procedimiento policial en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana (RM).

El uniformado fue trasladado de urgencia al Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), donde actualmente permanece internado con riesgo vital.

De acuerdo a las informaciones oficiales, el incidente se produjo cuando efectivos policiales efectuaban una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

Durante el procedimiento, uno de los individuos, un ciudadano chileno con antecedentes penales, golpeó violentamente al carabinero con un ladrillo, provocándole una grave lesión craneal.

De acuerdo con lo informado por el Director Nacional de Carabineros, general Marcelo Araya Zapata, el funcionario Hernández fue llevado de inmediato al centro asistencial, donde tuvo que ser sometido a una delicada cirugía de urgencia.

“Se encuentra con riesgo vital y está siendo intervenido por el personal médico aquí en el hospital”, declaró el general Araya a las afueras de Dipreca, recalcando la gravedad de las lesiones ocasionadas por el adoquín lanzado directamente contra el funcionario.

En tanto, Carabinero informó que el sujeto fue capturado luego de una persecución, durante la cual recibió un disparo en una pierna por parte de otro funcionario que intentaba neutralizarlo.

Además, se indicó que todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, que ahora está a cargo de continuar con la investigación.