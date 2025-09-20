Alcaldesa San Martín condena agresión a carabinero en Las Condes: “Atacar un carabinero es atacar el alma de Chile”

“Hemos dispuesto para la Fiscalía, también para Carabineros, todo lo que necesiten para seguir adelante con la investigación y para que el responsable pague como corresponde”, dijo la alcaldesa de Las Condes.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, se refirió al ataque contra un carabinero que se vivió en medio de un control policial en las cercanías del Parque Hurtado.

Según se reportó la noche del jueves, el hecho se dio en el contexto en que dos carabineros se acercaron a un sujeto que aparentemente estaba bebiendo alcohol en la vía pública. Al momento de abordarlo para realizarles el control respectivo, el hombre huyó a su domicilio donde lanzó un ladrillo que impactó a uno de los funcionarios.

El otro carabinero, según reportó la misma institución, disparó su arma de servicio hiriendo al sujeto en su pierna procediendo a su detención. El carabinero herido, en tanto, tuvo que ser traslado a un centro asistencial en estado crítico. Ayer se informó su estabilización.

Al respecto, la alcaldesa de Las Condes condenó el hecho señalando que esta “es una situación que lamentamos profundamente. Atacar un carabinero es atacar el alma de Chile, sobre todo en estas fiestas donde Carabineros está desplegado 24/7 para protegernos en estas Fiestas Patrias. Y que ocurra esto en Las Condes, sin duda alguna, es un golpe terrible para nosotros”.

En esa línea, la jefa comunal informó que entregó todos los antecedentes respectivos a la fiscalía.

“Hemos dispuesto para la Fiscalía, también para Carabineros, todo lo que necesiten para seguir adelante con la investigación y para que el responsable pague como corresponde. Esto no se puede permitir”, subrayó San Martín.

Sobre este punto, la alcaldesa detalló que “toda la información que nosotros hemos obtenido se la estamos entregando directamente a Fiscalía y a Carabineros, igual que las imágenes (…) todo lo que hemos podido recopilar ha sido entregado ya a las autoridades por nuestra parte”.

Y concluyó: “Nos mantenemos en reserva, por supuesto, porque entendemos también la gravedad de los hechos y queremos proteger también la integridad del carabinero”.