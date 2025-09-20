Balance de tránsito en Fiestas Patrias: baja en incidentes viales pero cifra de fallecidos se eleva a 11

La autoridad detalló que los accidentes han bajado un 45% respecto al 2023, año en que hubo un periodo similar de días de celebraciones.

Una nueva actualización de los datos de incidentes de tránsito en el contexto de fiestas patrias entregó este sábado 20 de septiembre el Gobierno en conjunto con Carabineros.

Fue la coronel Estrella Sotelo, prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros la encargada de dar el balance tras cuatro días de celebraciones.

En primer lugar, la autoridad de Carabineros informó que hasta la noche del viernes 19 de septiembre se han registrado accidentes viales de los cuales han resultado 11 fallecidos y 226 lesionados.

En ese sentido, Sotelo explicó que las cifras de este año son comparadas con las de 2023 puesto que en ese año hubo una cantidad similar de días festivos. Por lo mismo, el balance de la autoridad fue positivo en consideración que comparado con 2023, este año se ha registrado una disminución del 45% en los incidentes producidos a propósito de la circulación de vehículos.

Asimismo, la prefecto detalló las causas principales de los incidentes: “Respecto de estas de estas personas fallecidas, las principales causas dicen relación con la velocidad, con la conducción desatenta, también la conducción en estado de ebriedad y peatones imprudentes”, dijo.

Por otra parte, la autoridad policial hizo hincapié en el despliegue de Carabineros en su rol fiscalizador: se han realizado más de 350 mil controles a vehículos circulantes —detalló Soteldo— y 14.700 exámenes para detectar alcohol y droga en la sangre se han ejecutado.

El saldo fue de 250 personas detenidas a raíz de las fiscalizaciones; 140 por ir conduciendo en estado de ebriedad, 70 bajo la influencia del alcohol y 40 bajo efecto de drogas.

En cuanto a detenidos por traspasar los límites de velocidad, Soteldo especificó que se detectó a 1.500 personas superando el límite de velocidad establecido en zonas determinadas, 418 han sido sorprendidas en controles no usando el cinturón de seguridad; y 118 han trasladado menores sin el sistema apropiado que exige la ley.

“Son cifras que demuestran el trabajo que hemos realizado, pero igual nos frustra el hecho de entender que no sacamos nada las instituciones encargadas de la seguridad con controlar y fiscalizar si es que la comunidad toda no ejerce el autocuidado, no es responsable”, sentenció la coronel.