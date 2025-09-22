La explicación detrás de la retención de 30 piernas humanas en el Aeropuerto de Santiago

Dos cargamentos con piernas humanas cumplirán un año retenidos en una de las bodegas del Aeropuerto de Santiago.

Dos cargamentos con 30 piernas humanas se encuentran retenidos en una bodega del Aeropuerto de Santiago desde hace más de un año, luego de que Aduanas rechazara su ingreso al país.

De acuerdo a El Mercurio, dicho material se importó desde Estados Unidos por el Centro de Entrenamiento Quirúrgico Spa en septiembre de 2024, el cual se utilizaría con fines educacionales en el ámbito de la medicina.

En este sentido, la empresa detalló que sus servicios van dirigidos hacia “establecimientos de educación superior, sociedades médicas, profesionales de la salud y empresas“. Por lo anterior, en octubre de 2024 presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Para argumentar la importación de cargamentos con piernas humanas, la compañía expuso que “debido a la escasez existente, y que solo puede conseguirse a través de programas de donaciones, este material biológico o material cadavérico humano se adquiere en el extranjero, cumpliendo todas las reglas sanitarias de origen”.

Por qué están retenidos los dos cargamentos con piernas humanas en el aeropuerto

Siguiendo en esa línea, enfatizaron que “este es un tema que afecta el acceso a la capacitación de médicos cirujanos en nuestro país”.

Sin embargo, desde la Subsecretaría de Salud Pública explicaron su oposición con respecto al ingreso de este cargamento, señalando que el material biológico solamente puede ser donado “de manera tal que no permite ninguna clase de gestión comercial”.

A lo que agregaron: “Ninguna de las regulaciones existentes permite expresamente la importación de partes de cadáveres provenientes desde el extranjero y que tengan por destino ser utilizadas para la docencia”.

Considerando lo anterior, en diciembre de 2024 el tribunal de alzada desestimó el recurso, por lo que el caso pasó a la Corte Suprema, donde aún se está a la espera del fallo.