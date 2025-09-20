Dónde estaban ocultas las 50 crías de aves que Aduanas incautó en el Paso Los Libertadores

Según comprobó el Servicio Nacional de Aduanas, 17 de las aves que estaban ocultas murieron debido a deshidratación y asfixia.

A control de detención por maltrato animal y riesgo sanitario pasaron este sábado dos ocupantes de un vehículo que transportaba un total de 50 crías de aves, las que fueron detectadas por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en el paso fronterizo Los Libertadores.

De acuerdo con lo detallado por el servicio, el hecho quedó al descubierto luego de que el vehículo en el que se trasladaban ambos ciudadanos chilenos fue seleccionado para una revisión.

Cuando los trabajadores realizaban esa tarea, encontraron en la guantera del automóvil envases de comida para aves, lo que los llevó a efectuar una inspección en profundidad.

Dónde estaban ocultas las 50 crías de aves que incautó Aduanas

Cuando los funcionarios estaban indagando entre la ropa de los sujetos, encontraron un total de 25 envases de jugo, en cuyo interior estaban las 50 crías de aves.

Según se indicó desde el Servicio Nacional de Aduanas, 17 de las aves que estaban ocultas murieron debido a que las condiciones de traslado les generaron deshidratación y asfixia.

“Se constató un caso de maltrato animal y un riesgo sanitario, considerando que los ejemplares no contaban con la documentación correspondiente”, detalló el director regional (s) de la Aduana de Los Andes, Henry Domingo Jorquera.

El funcionario añadió que este tipo de procedimientos “forma parte de nuestras labores y políticas de control transfronterizo“.

Mientras los responsables quedaron detenidos por infracción a la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, la investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).