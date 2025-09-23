La red de explotación sexual en Concepción a la que estaba ligada el asesino del suboficial Palma

Carlos Alexander Cortez Florez, conocido como Carlitos Nike, el asesino del suboficial Daniel Palma, estaba vinculado a un red de explotación sexual y trata de personas en la ciudad de Concepción, en la Región del Biobío.

Un reportaje de T13 dio cuenta de la cercanía que tenía el joven venezolano con Luis Felipe Caliche Ceballos, uno de los líderes de la organización, a quien no solo le proporcionaba armas y clientes sino que también entregó a su pareja para que trabajara con él.

Esta información fue confirmada por la subcomisaria Alicia Véjar, de la brigada de la PDI, quien indicó que “Carlitos Nike posterior a ello le buscaba clientes a Luis Felipe e inclusive entregó a la pareja que tenía en ese tiempo para que Luis Felipe la trabajara”.

En un audio, Cortez Florez le decía a Ceballos que “las mujeres para mí, para mi nivel de malandreo, no son base“. Por lo mismo, para él no era problema alguno que su pareja trabajara en esta red de explotación sexual en Concepción vinculada al Tren de Aragua.

De hecho, hace unos meses, ya se había unido al asesino del suboficial Palma con esta organización de crimen organizado. En ese entonces se encontró una libreta en donde anotaba diversos montos que serían por deudas de arriendo, multas y posibles redes de prostitución. Además estaban escritos saldos más altos que tendrían que ver con viajes y compra de vehículos y armas, donde se lee la palabra Aragua.

Esta organización de prostitución y trata de personas en la Región del Biobío fue desarticulada y Luis Felipe Ceballos, junto a Mary Emilia Colmenares, con quien lideraba esta red, enfrentan penas de más de 20 años de cárcel,