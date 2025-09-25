Bebé se suma a impactantes casos de violencia infantil conocidos en los últimos días en Chile

Los casos de violencia contra niños se produjeron en las ciudades de Santiago, Cañete y San Clemente.

Tres casos de violencia infantil conocidos en los últimos días en el país están siendo investigados por las policías en las ciudades de Santiago, Cañete y San Clemente, respectivamente.

El último hecho de este tipo se produjo en la capital, luego de que un bebé de siete meses de edad fue trasladado por sus padres hasta el Hospital San Borja, donde los médicos comprobaron que presentaba una grave fractura craneal.

Tras avisar del caso a Carabineros, los efectivos policiales interrogaron a los padres del lactante, ambos de nacionalidad venezolana, quienes aseguraron desconocer la causa de la fractura, ya que la guagua estaba al cuidado de su abuela.

Debido a la magnitud de la lesión, la bebé fue trasladada hasta el Hospital Roberto del Río, donde permanece internada, mientras la Policía de Investigaciones (PDI) indaga el caso.

Los otros dos casos de violencia contra niños

Por otra parte, a inicios de esta semana se conoció otro caso de violencia infantil, esta vez en un niño de un año de edad en la comuna de Cañete, el que permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Concepción.

De acuerdo con lo informado por Carabineros, el hecho ocurrió luego de que la madre lo llevara de visita donde su padre, quien la agredió a ella y al pequeño.

“Es por ello que se envía a personal de servicio a calle Río Paicavi. En lugar, se entrevistan con la víctima F.M.C.C., 21 años, quien señaló que su ex pareja, con la que había terminado hace cuatro meses, la había agredido”, indicó el informe policial.

A continuación, la mujer manifestó que luego “el mismo sujeto agredió al menor de edad con un puntapié en la región craneal”.

Tras ser atendido inicialmente en un centro asistencial de Cañete, el niño fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Concepción, donde permanece internado con diagnóstico grave.

El niño con TEA agredido en jardín infantil

Los anteriores casos de violencia contra niños se suman al revelado este miércoles 24 de septiembre en la ciudad de San Clemente, en la Región del Maule, donde una mujer denunció que su hijo de cuatro años, quien presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA), fue agredido por funcionarias al interior del jardín infantil Piececitos de Ángel.

Según indicó la madre del menor de edad, luego de que le pidieran ir a buscar a su hijo porque estaba desregulado y que ella no pudiera acudir al lugar, su madre fue al jardín a recoger al niño.

Más tarde, cuando la mujer se reunió con el pequeño, notó que tenía moretones en brazos y piernas, y al preguntarle qué había ocurrido, el niño le contó que se enojó porque la tía del jardín no le quiso dar agua cuando la pidió, y que después “lo había sacado de lo bracito al patio, que lo había arrastrado por el piso y que lo habían llevado a una pieza chica, y que en esta pieza chica lo habrían pateado. Me dio el nombre de las tías”, relató la madre, quien detalló que el hecho ocurrió en diciembre del año pasado.

Tras llevarlo a urgencias, donde el menor de edad les hizo el mismo relato a los médicos, luego de lo cual presentaron la denuncia ante Carabineros, que después pasó a la Fiscalía, mientras que las indagatorias están a cargo de la PDI.