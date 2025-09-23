Cómo fue la trama criminal que terminó con la detención de las jefas del Registro Civil de Buin

El Registro Civil se querelló por los delitos de hurto y malversación culposa contra la jefa y la subjefa del organismo en Buin.

El Registro Civil confirmó este martes que interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo por los delitos de hurto y malversación culposa, luego que se informara la detención, por parte de Carabineros, de la jefa y la subjefa de esta repartición en Buin.

De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía Occidente, la captura de ambas mujeres se enmarcó en la denuncia de robo desde una caja fuerte ubicada en las oficinas del Registro Civil en Buin.

El hecho ocurrió el pasado 11 de agosto y, según se indicó en ese momento, al interior de la caja fuerte había un total de 20 millones de pesos en efectivo.

La trama en torno al robo en el Registro Civil de Buin

Según dio a conocer la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, ese 11 de agosto una de las detenidas dijo que había llegado a la oficina y, al percatarse de que la caja fuerte había sido vulnerada, procedió a activar la alarma.

Como parte de la indagatoria, los efectivos policiales tomaron declaraciones a la jefa y la subjefa de la repartición, además de la revisión de las cámaras de seguridad existentes en el lugar.

Durante sus testimonios, las mujeres cayeron en contradicciones, lo que se sumó a las imágenes recuperadas por la policía uniformada, que permitió determinar que el robo se cometió antes de ese 11 de agosto y que ambas estarían involucradas.

En esa línea, los efectivos de la SIP lograron establecer que si bien la jefa del Registro Civil de Buin estaba con licencia el día del robo, se la pudo ver junto a la subjefa en las inmediaciones del lugar antes y después de que se cometiera el delito.

El comisario de la 15ª Comisaría de Buin, mayor Pablo Muñoz, manifestó que tras periciar la caja fuerte se estableció que “no tenía ningún tipo de alteración”.

De igual manera, fuentes cercanas a la investigación apuntaron a que el plan de las mujeres buscaba ocultar una serie de anomalías vinculadas a las recaudaciones.

Qué dijo el Registro Civil tras la detención

Una vez que se confirmó la detención de la jefa y subjefa del Registro Civil de Buin, el organismo dio a conocer que, previo al robo denunciado por ambas, el área de Auditoría Interna “había detectado irregularidades en el manejo de recaudaciones, motivo por el cual se dispuso la realización de una intervención en la oficina“.

A la vez, instruyó un sumario administrativo para “esclarecer eventuales responsabilidades internas y determinar posibles incumplimientos de los protocolos de custodia y manejo de valores“.

Por último, se comprometió a entregar “todos los antecedentes necesarios al Ministerio Público para apoyar la investigación penal“.