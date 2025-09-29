Desalojo y demolición: el cronograma del fin de la toma de Quilpué

De esta manera, el terreno será devuelto a sus dueños, la familia Correa.

Pasadas las 09:00 horas de este lunes comenzaron los trabajos para poner fin a la toma Calicheros de Quilpué, en la Región de Valparaíso. Con este proceso se busca regresar el terreno a sus correspondientes dueños, la familia Correa.

Para esta jornada está programado un catastro de las familias que viven en la ocupación, que ronda las 150, aunque varias de ellas se adelantaron y dejaron el lugar durante el fin de semana. Así, se les vio sacando sus cosas de valor previo a la llegada de las autoridades.

En tanto, funcionarios de la Policía De Investigaciones (PDI) y del Servicio Nacional de Migraciones arribaron al terreno para poder registrar a aquellos que deberán ser derivados a albergues. Además, se revisará la situación migratoria de los extranjeros que residían en la zona.

Mientras varias familias ya comienzan a sacar sus pertenencias de la toma de Quilpué, dirigentes esperan que las autoridades cumplan. Gustavo Sepúlveda, dirigente del Movimiento de Pobladores Organizados, señaló a Radio Biobío que “esperamos que efectivamente se cumpla el Estado de derecho que tanto se ha pronunciado, pero no de una manera unilateral -como ha sido hasta el momento-, sino que sea de manera conjunta, incluso para las víctimas de esta demolición arbitraria e ilegal“.

La demolición

Para este martes está fijada la demolición de la toma Calicheros de Quilpué, a cargo de la empresa Río Grande SpA. A primera hora llegará al lugar la maquinaria que comenzará con la destrucción de las casas que se construyeron en el terreno.

Este proceso se espera que dure por lo menos dos días. Una vez finalizado se hará entrega del terreno a los propietarios para, finalmente, realizar el cierre perimetral.

Valentina Correa, en su cuenta de X, consignó que “la justicia tiene caminos difíciles: no siempre llega a tiempo, pero siempre es necesaria”.

“Recuperar el terreno de mi papá es fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. Gracias a quienes creyeron y empujaron. Y a los que no, mostramos que era posible”, agregó.