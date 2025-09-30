Las pistas, el error y todo lo que se sabe sobre el doble parricidio en Chiguayante

La presunta autora del doble parricidio en Chiguayante recorrió más de 150 kilómetros antes de ser detenida.

Más de 150 kilómetros viajó Marta Oriana Franco Cid (64 años), la principal sospechosa del parricidio de sus dos hijos antes de abandonar el automóvil en que escapó del lugar de los hechos en Chiguayante, previo a ser detenida en la localidad de Coihueco, en la Región de Ñuble.

Tras disparar contra Marta Pereira Franco (39) y Hugo Pereira Franco (35) al interior de su hogar, la mujer escapó en el vehículo de una de las víctimas y se llevó al perro de la familia.

El hecho quedó al descubierto el pasado viernes, cuando el padre de las víctimas llegó a la vivienda y descubrió lo ocurrido al interior del hogar.

Las pistas que apuntaban a la parricida de Chiguayante

De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados por los efectivos de Carabineros, todas las pistas apuntaban a la mamá de ambos hermanos como la principal sospechosa del hecho, e incluso se reveló que con anterioridad los había amenazado.

Además, la presunta autora del parricidio en Chiguayante dejó en el auto de su hijo una carta de nueve carillas que estaría vinculada al doble homicidio, aunque aún no se han entregado detalles de su contenido.

Sin embargo, en una nota de Chilevisión se aseveró que, si bien no se trata de una confesión por parte de la mujer, sino “una narrativa respecto de cómo se relacionaba la familia y de los problemas que al parecer había“.

El error que llevó a la detención de la sospechosa

Luego de dos días en que se ignoraba el paradero de la sospechosa, el domingo Marta Franco ingresó a un local comercial en Cohihueco, donde les pidió a quienes atendían que llamaran a su hermano para que fuera a buscarla.

Si bien en un primer momento los comerciantes no sospecharon de la mujer, esa petición fue el error que marcó el futuro de la acusada de doble parricidio.

Álex y Pamela contaron que en ese instante recordaron la foto de la mujer buscada por el crimen que les mostró una vecina y entonces la reconocieron.

De esta forma, los dueños del negocio se comunicaron con Carabineros y los alertaron de la presencia de la persona que estaban buscando.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales corroboraron la identidad de Marta Franco y la detuvieron, momento en que se percataron de que en un bolsillo llevaba un arma de fuego. Las pericias demostraron que se trata de la misma con la que fueron asesinados sus hijos.

La mañana de este martes se confirmó la ampliación de la detención de la mujer, a la espera de los resultados de la autopsia de una de las víctimas y los peritajes balísticos a las dos armas recuperadas, una en el lugar del crimen y la que se encontró en poder de la mujer.