Caso Julia Chuñil: fiscal Valencia califica como “imparcial y sesgado” antecedente que revelaría que “fue quemada”

La abogada querellante acusó que una intervención telefónica al empresario forestal sospechoso reveló el destino de la dirigente mapuche. Frente a esto, el fiscal nacional confirmó que se abrió una “investigación por filtración”.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la investigación sobre la desaparición de la dirigente mapuche Julia Chuñil, luego de que las abogadas querellantes aseguraran que el dueño del predio en donde se perdió el rastro de la mujer revelara que fue “quemada”, en el marco de una intervención telefónica autorizada.

Fue el 8 de noviembre de 2024 cuando se le perdió el rastro a Chuñil, quien fue vista por última vez en el sector Huichaco de la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, tras haber recibido amenazas, según acusó la familia.

En este contexto, la representante de la familia, Karina Riquelme, por medio de un punto de prensa afirmó que tuvo acceso a la escucha telefónica a través de la plataforma de Fiscalía en Línea, sistema del cual posteriormente denunció haber sido bloqueada, impidiéndole revisar la carpeta de investigación.

“Hoy día sabemos y existen en los antecedentes de investigación que Juan Carlos Morstadt ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil la quemaron“, expuso la abogada querellante.

A pesar de este antecedente, Riquelme denunció: “respecto de dicha información no se ha hecho absolutamente nada” por parte de la Fiscalía Regional de Los Ríos.

“Hoy día existe esta Fiscalía que no contesta, que no contesta las solicitudes, donde se pidió un cambio de fiscal, que no atiende a la familia, que no nos deja ingresar para litigar. Estos antecedentes deben ser conocidos por la opinión pública”, expuso la querellante, añadiendo que el Ministerio Público “no está al debe, sino que está vulnerando los derechos, algo que quienes vivimos en el Wallmapu lo conocemos muy bien respecto al pueblo mapuche”.

Fiscal nacional anunció que se investigará la filtración del antecedente en Caso Julia Chuñil

Durante esta jornada, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó esta situación y evitó confirmar o desestimar la veracidad de la supuesta confesión, que podría ser clave en la investigación declarada como reservada.

“Lo que hay es una nota de prensa, que daría cuenta de un antecedente parcial y sesgado”, partió diciendo la autoridad.

“No puedo ni confirmar ni rechazar la existencia de ese antecedente”, agregó, asegurando la apertura de una indagatoria: “Fiscalía abrió investigación por filtración… más aún, que aún no encontramos el cuerpo, tampoco podemos deducir qué ocurrió con ella”.

En este marco, lamentó que “algún interviniente intente el supuesto contenido de una diligencia reservada en el contexto de que esa investigación está precisamente reservada, porque si algo atenta o no contribuye al éxito de la investigación, es estar revelando antecedentes“.

“Ahora bien, insisto, la Fiscalía de Los Ríos abrió también una investigación a propósito de esta aparente filtración de un antecedente que debería estar reservado en el tribunal que, insisto, en el caso de ser efectivo, sería incluso muy parcial y muy sesgado de esa investigación que está vigente”, concluyó Valencia.