VIDEO – “Jamás he estado en ese lugar”: la respuesta de Maite Orsini a la acusación de la denunciante de Jorge Valdivia

Desde el Congreso, la diputada abordó la nueva acusación en la que se vio involucrada.

La diputada Maite Orsini se defendió de la acusación que hizo la denunciante de Jorge Valdivia y que se dio a conocer en las últimas horas.

Según reportó T13, el pasado 13 de septiembre, la parlamentaria habría estado acompañando al ex futbolista en el mercado París y Londres, en el centro de Santiago, cuando se encontraron con la mujer que lo acusó de violación.

Ahí, Valdivia habría quebrantado la medida cautelar de mantenerse alejado de la presunta víctima y, junto con eso, la habría encarado en frente de todos.

“Me percaté de la presencia de Jorge, quien venía en sentido contrario hacia mí en compañía de Maite Orsini, no generándose ningún tipo de interacción entre ambos”, señaló la mujer.

El ex seleccionado nacional se habría detenido frente a ella y habría gritado: “¡Esta es la weo…, esta es la weo…!“.

Ante esta situación, ella aseguró que “pensaba que en cualquier segundo sufriría algún tipo de golpe por su parte, para posteriormente ser retirado a la fuerza por Salvador (amigo de Jorge), quien lo sacó del lugar”.

Qué dijo Maite Orsini

La mañana de este martes 30 de septiembre, Maite Orsini se refirió a la acusación que hizo la denunciante de Jorge Valdivia e indicó que “jamás he estado en ese lugar. No tengo ningún antecedente que aportar en esta denuncia, porque no tengo conocimiento sobre nada de lo que está alrededor de esto“.

“No estuve en el lugar, no estuve con esa persona“, insistió, por lo que “quiero desmentir tajantemente esta información”.

Además, Orsini indicó que “me sorprende y preocupa que se entregue información falsa y que se me involucre en hechos en los que yo no tengo nada que ver”.