“Queremos saber”: Montes confirmó auditoría al Serviu Metropolitano por eventuales retrasos en pagos

Montes recalcó que inició la auditoría solamente en el Serviu de la Región Metropolitana y enfatizó que “esto no es un sumario”.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, confirmó el inicio de una auditoría de cuentas en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región Metropolitana, tras las denuncias sobre el retraso de pagos a empresas proveedoras del Estado.

De esta forma, la autoridad respondió a lo manifestado la semana pasada por la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien adelantó que la oposición que representa condicionará la tramitación de la Ley de Presupuesto del 2026 a la transparencia de las finanzas del Minvu.

Al abordar el tema, el secretario de Estado planteó que el motivo del sumario es porque “queremos saber exactamente cómo se acumuló esa deuda”, luego de que las empresas proveedoras agrupadas en la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social (ADVS) indicaron que el Serviu Metropolitano tendrá este año un déficit que llegará a los 312 mil millones de pesos.

Aquello, pese a que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, descartó que la mora asociada al Plan de Emergencia Habitacional del Minvu alcanzara los US$ 1.000 millones, como publicó Diario Financiero, y aseguró que “la cifra real es menos de 1/9 de ese valor”.

Qué dijo Montes sobre la auditoría al Serviu metropolitano

Al ser consultado por la prensa, el titular del Minvu recalcó que “solamente en el (Serviu) metropolitano iniciamos esto por ahora”, y enfatizó que “esto no es un sumario”.

“Esto es una auditoría para estudiar las cuentas y ver cómo ocurrieron las cosas que ocurrieron. Eso es“, recalcó el ministro Carlos Montes, quien con anterioridad había manifestado que “una cosa son las deudas vencidas y otra cosa son las deudas que tiene cualquier proyecto. Si usted compra una casa a 20 años, el primer año le quedan 19. Entonces, cuando hablamos de deuda hay que precisar muy bien”.