Hija de concejala de Villa Alegre tras ver videos de la noche en que desapareció: “Mi mamá no iba manejando”

Javiera Gallegos, una de las hijas de la concejala de Villa Alegre, habló del tema tras reunirse con el equipo que investiga el caso.

Javiera Gallegos, una de las hijas de María Ignacia González, la concejala de Villa Alegre desaparecida desde la madrugada del 15 de junio, aseguró que las grabaciones de la cámara de un local comercial ubicado frente a la casa donde la mujer fue vista por última vez, demuestran que su madre no manejaba su camioneta cuando el vehículo dejó el lugar.

Así lo indicó la mujer tras reunirse con parte del equipo que está investigando la desaparición de la concejala de 73 años, que lidera el fiscal regional, Julio Contardo.

Luego de la cita de casi dos horas a la que asistieron las hijas de María Ignacia González en la Fiscalía Regional del Maule, Gallegos manifestó que en la ocasión pudieron ver los diversos registros que ha obtenido la Fiscalía.

Según ha establecido la indagatoria, la edil acudió la noche del sábado 14 a la casa de unos amigos en el centro de Villa Alegre, de donde salió cuando eran la 01:25 horas de la madrugada del domingo.

Hija dice que la concejala de Villa Alegre no manejaba el auto

Tras la cita, la hija de la concejala manifestó que “no hay ninguna cámara que muestre el vehículo o la parte delantera del vehículo en donde la pueda mostrar a ella subiéndose o donde pueda mostrar que quizás pudo haber sido interceptada por algunas personas“.

“Por lo tanto, con mi hermana, con mayor razón, podemos decir que mi mamá no iba manejando ese vehículo. No sabemos si ella iba arriba o no, pero al menos consciente o con su voluntad, ella no iba ahí“, complementó.

Javiera Gallegos añadió que no se ve a su madre “arriba del auto, al menos manejando o consciente. Solo se le ve a ella llegando a ese lugar, pero no se podría aseverar que ella se sube al auto, al menos de forma consciente y por decisión propia“.

La teoría del secuestro con posterior homicidio

A continuación, la mujer planteó que “aquí hay intervención de terceras personas y que esto se trata de un secuestro con posterior homicidio“.

“Mientras Fiscalía considere que hay ciertas cosas que no son concluyentes, lamentablemente no se puede formalizar a nadie. Por nuestra parte, sí creemos que hay declaraciones que han sido confusas, omisión también de ciertas situaciones que a nosotras nos parece que es obstrucción a la investigación“, aseveró la hija de la concejala de Villa Alegre que permanece desaparecida.

Javiera Gallegos apuntó que “hay declaraciones que cambian. Nosotras tenemos antecedentes de que sucedieron ciertas cosas y las personas no las dicen en sus declaraciones, entonces, bajo mi punto de vista, eso obstruye la investigación. Porque si yo no temo nada, yo digo las cosas tal cual fueron para el beneficio de la investigación y poder encontrar a nuestra madre“, concluyó.