“Merece verdad y justicia”: el llamado de Gabriel Boric por el caso de Julia Chuñil

El mandatario se refirió a la desaparición de la defensora ambiental luego de la polémica instalada en los últimos días por posibles filtraciones de la investigación.

El presidente Gabriel Boric aprovechó un punto de prensa para referirse al caso de Julia Chuñil, mujer desaparecida en noviembre del año pasado y cuyo paradero aún se desconoce.

En los últimos días, tras meses sin novedades, el nombre de la defensora ambiental volvió a tomarse los titulares luego de que las abogadas querellantes aseguraran que el dueño del predio en donde se perdió el rastro de la mujer revelara que fue “quemada”.

Ante esto, el fiscal Ángel Valencia confirmó que “Fiscalía abrió investigación por filtración… más aún, que aún no encontramos el cuerpo, tampoco podemos deducir qué ocurrió con ella”.

Tras estas nuevas informaciones, Boric quiso enviar un mensaje a la población: “Quiero manifestarle a todo el pueblo de Chile que nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona, como es el caso de Julia Chuñil”.

“Estamos todos preocupados por su desaparición, por saber la verdad, qué pasó, dónde está. Tal y como dijo la ministra vocera, exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no debe haber espacio para la impunidad“, añadió.

Además, el mandatario destacó que “Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, yo creo que representa no solo al pueblo mapuche sino que a la gran mayoría de chilenos y chilenas. Una persona que merece verdad y justicia”.

Por lo mismo, el jefe de Estado cerró su intervención indicando que “por eso instamos a que las instituciones funcionen“.