Un respiro para Claudio Orrego: los argumentos del CDE para no querellarse en su contra por Caso ProCultura

A pesar de esta decisión, la Fiscalía insiste en que el gobernador cometió delitos como delitos de fraude al fisco, malversación y usurpación.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió no querellarse en contra de Claudio Orrego en el marco del Caso ProCultura, un día después de que la causa fuera trasladada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Tras analizar la carpeta investigativa de la Fiscalía de Antofagasta, el órgano estatal estimó que de parte del gobernador no existen actos constitutivos de delitos.

Al diario El Mercurio, el presidente del CDE, Raúl Letelier, señaló que “el Consejo de Defensa del Estado ha decidido no interponer querella contra el gobernador Claudio Orrego por considerar que con los antecedentes disponibles al día de hoy no se observan conductas constitutivas de delito“.

Hasta el momento, solo han presentado una querella en el marco de esta indagatoria y fue en contra de la representante legal de la fundación ProCultura, María Constanza Gómez, en calidad de autora del presunto delito de apropiación indebida por cinco convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta y otros ministerios por $545 millones.

A pesar de la decisión del CDE, la Fiscalía de Antofagasta cree que Claudio Orrego cometió los delitos de fraude al fisco, malversación y usurpación en el marco de dos convenios entre el Gobierno Metropolitano y ProCultura por $1.690 millones. Para poder formalizarlo, ya presentaron la solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones.

Desde el Ministerio Público emitieron una escueta declaración respecto a esta decisión del órgano defensor. “La fiscalía Regional de Antofagasta a la fecha de este comunicado, no ha recibido ningún documentos oficial o comunicación oficial explicado y fundando relativo a lo que ha aparecido recientemente por la Prensa. En consecuencia, desconocemos las motivaciones para dicha de decisión“, consignó Timeline.