“Solo quise salvarlos”: la trama detrás del parricidio doble que remeció a Chiguayante

Tras su formalización en el Juzgado de Garantía de Chiguayante, la imputada por el parricidio quedó en prisión preventiva durante los cinco meses que dure la investigación.

En prisión preventiva quedó este viernes la mujer de 64 años imputada por el parricidio de sus hijos de 39 y 35 años en la comuna de Chiguayante, en la Región del Biobío.

Durante la audiencia de formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Chiguayante, el fiscal Daniel Tobella dio a conocer un intercambio de mensajes entre la imputada y su marido y padre de las víctimas, después de que la mujer escapó de la casa en la que les disparó a sus hijos.

Además, el persecutor reveló parte de una carta escrita por la acusada de parricidio, la que fue encontrada al interior de un cuaderno que estaba en la vivienda donde ocurrieron los hechos el pasado 26 de septiembre.

Qué habló la autora parricidio en Chiguayante con su esposo

De acuerdo con lo revelado por el fiscal Tobella, luego de huir de la casa familiar, la imputada por el parricidio en Chiguayante intercambió mensajes con su esposo.

En ellos, la mujer le dijo: “Perdóname, no quería que tú sufrieras, solo quise salvarlos para que no sufrieras más, no llores, por favor, te quiero mucho. Te iba a esperar, pero no pude, estoy lejos con mi perrito, no sé qué hacer”.

Por su parte, el padre de las víctimas le respondió: “Vuelve, el hijo está hospitalizado, yo nunca te voy a dejar de querer. No sé qué vamos a hacer, pero no te voy a dejar sola“.

En la carta que dejó la mujer habló de su herencia

Además, el persecutor leyó parte de una carta que dejó la mujer en la casa donde ocurrieron los hechos, antes de escapar del lugar con su perro y de ser detenida dos días más tarde en Coihueco, en la Región de Ñuble.

Según indicó Tobella, en el texto la mujer no habla del crimen y se refiere a una eventual distribución de bienes, en una misiva que apunta a una despedida.

En concreto, la carta señala: “Manolito, te quiero mucho, solo nos adelantamos. Nos vamos felices como en el fútbol, nos retiramos en nuestro mejor momento. Yo feliz de estar junto a mis dos hijos que amo. Mi hijo feliz con su polola, mi hija feliz con su trabajo nuevo y el H (esposo) feliz porque tiene un muy buen sueldo, jajaja. Quizás un nieto o lo que venga, porque cada vez que estamos felices nos viene una negativa y ya tenemos suficiente“.

“Nos vemos, por favor, no velorio, no funeral, directo donde mis papás y mamá, por favor. Te queremos mucho, no te llamé porque es mejor así”, añade el escrito.

Luego indica: “Gracias por todo, por ayudarnos siempre, te amamos los tres. La casa nuestra está arrendada desde el 15 de septiembre de este año, el contrato lo tiene la corredora porque firmaron los arrendatarios. Pero el H (esposo) no ha podido ir a notaría. El teléfono de la corredora es (lo indica). Su nombre es A”.

En la carta también menciona a una hija de su marido, a la que señala como la “heredera de todo lo que es de los chiquillos”, aunque le pide: “Trata, si puedes, de quedarte con el auto de mi hija“.

“Ella siempre decía que ojalá estuvieras tú, jajaja. Las cosas y documentos, todo lo más importante está todo en el tercer piso, en los cajones y closet. La moto es mía, las llaves y documentos están en una bolsita, la única persona que la hace andar es un sobrino del H (esposo) Regálasela, él siempre me ayudó con la moto”.

La mujer imputada por el doble parricidio en Chiguayante también escribió que “las llaves de la casa y las del portón de la casa están en el llavero, al lado de la estufa. Las cosas de la casa bótalas, nomás. Contrata un camión de retiro de escombro y ellos lo reparten o botan. En la pieza chica hay hartos zapatos, son nuevos, eran de una pyme, jajaja. Bótalos todos, nomás”.

Además, pidió: “Si puedes, comparte mi herencia. Quisiera pagarle unos cinco milloncitos o tres, los que puedas, al caballero que atiende al lado de la casa. Dile que es un regalo mío y que lo espero arriba, jajaja. Él siempre nos cuidaba cuando teníamos el local de completos”.

“Dile a la M que siempre la quise mucho porque ella siempre me cuidó y fue muy buena con nosotros. Si quiere venir, que venga sola, no con el negro, porfa”, añade el escrito.

“Te amamos mucho, saludos a las chiquillas“, concluye la carta que dejó en la casa de Chiguayante la mujer acusada del parricidio de sus dos hijos, quien permanecerá en la cárcel durante los cinco meses que dure la investigación.