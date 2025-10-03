VIDEO – Cortes de tránsito, origen de las llamas y más: todo lo que sabe del incendio en el Costanera Center

Bomberos trabaja en ventilar el centro comercial por lo que se prohibirá el ingreso hasta que hayan terminado con las labores.

Un incendio afectó a una tienda ubicada en el tercer piso del Costanera Center, en la comuna de Providencia, lo que movilizó a Bomberos durante la madrugada de este viernes 3 de octubre.

Según detalló la institución, las llamas se iniciaron en el local perteneciente a la marca Skechers y se originaron producto de un desperfecto que sufrió una pantalla.

“Esto afecta con bastante humo en los pisos superiores, por lo tanto en los superiores hay mucho humo”, explicaron desde la institución.

En esa misma línea, se precisó que “se está trabajando en la ventilación del humo y bomberos trabajó arduamente… y tuvimos que hacer una evacuación preventiva“.

Esto último en relación a que, pese a que el incendio en el Costanera Center ocurrió en la madrugada, tuvieron que evacuar a trabajadores que se desempeñaban a esa hora en el centro comercial.

El primer comandante de Bomberos, Giorgio Tromben, detalló, además, que “en estos momentos, las dificultades que hemos tenido es que viene la masa de trabajo de inicio de jornada de las siete de la mañana, donde hay varias personas que trabajan acá”.

“Entonces, estamos manteniendo no el ingreso hasta que tengamos la situación controlada y ventilada, con el humo que les contaba que estamos teniendo en los pisos superiores”, agregó.

Desde Transporte Informa anunciaron que se han ido habilitando las calles que habían cerrado producto de la emergencia. Sin embargo, la única que se mantiene cerrada es Avenida Nueva Tobalaba, desde Andrés Bello.