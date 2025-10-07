“Abramos la conversación”: Campaña histórica de salud mental invita a reflexionar sobre el bienestar emocional

La iniciativa busca visibilizar la importancia de la salud mental, eliminar estigmas y fomentar el diálogo en hogares, escuelas y trabajos.

“Estigmatizar cierra puertas. Abramos la conversación”, es el nombre de la histórica campaña de salud mental del Gobierno de Chile, que invita a reflexionar sobre el bienestar emocional.

La iniciativa fue presentada por la ministra de Salud, Ximena Aguilera y tiene por objetivo poder eliminar el estigma asociado y promover conversaciones abiertas sobre este tema en todos los ámbitos de la sociedad.

“Queremos abrir esta conversación en los hogares, las escuelas y los lugares de trabajo, y respaldar con información clara el acceso oportuno a la red asistencial”, expresó la autoridad.

“El mensaje central de la campaña es simple: Abrir la conversación, la que puede marcar la diferencia en salud mental. Escuchar sin juzgar y acompañar sin ridiculizar permite que más personas pidan ayuda y reciban apoyo”, detallaron desde el Minsal.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la campaña contempla acciones en redes sociales y una estrategia de marketing directo que involucra a todas las instituciones del Estado bajo el hashtag #AbramosLaConversación.

En ese contexto, la ministra Ximena Aguilera, destacó el liderazgo del Presidente Gabriel Boric en posicionar este tema como prioridad nacional e internacional.

“Nunca habíamos tenido un presidente reconocido a nivel internacional como un champion de la salud mental. Cuando él habla públicamente sobre haber sido afectado por un problema de salud mental, no hay nada que haya roto más estigmas y puesto más fin al silencio que ese testimonio. Bajo su gobierno se ha establecido que ´sin salud mental no hay verdadera salud´, y si un país no la protege está condenado a perpetuar el dolor y la exclusión”, aseguró la autoridad.