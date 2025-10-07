Comparador de créditos de consumo del Sernac: así varía el costo de un préstamo de $1 millón

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) cuenta con la herramienta Comparador de Crédito de Consumo, que fue actualizada este octubre.

Comparar opciones es clave al momento de solicitar créditos de consumo, ya que el monto que se paga mensualmente puede variar significativamente.

Es por ello, que para facilitar esta comparación, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) cuenta con la herramienta Comparador de Crédito de Consumo, que fue actualizada este octubre.

Esto permite identificar qué bancos ofrecen mejores tasas de interés, lo que se traduce en pagos mensuales más bajos y evita que el costo total del préstamo aumente demasiado con el tiempo.

Comparador de créditos de consumo Sernac: así varía el costo de un préstamo

La plataforma funciona con tres opciones que debe seleccionar el usuario:

El monto del crédito (entre $1 millón y $10 millones).

La cantidad de cuotas.

La opción incluir un seguro de desgravamen, que cubre la deuda pendiente en caso de fallecimiento del titular.

Al completar estas opciones, el sistema muestra cuánto costaría el crédito en distintos bancos o cooperativas.

Además, la herramienta entrega información detallada como la Carga Anual Equivalente (CAE), que indica en porcentaje el costo anual del crédito, y el Costo Total del Crédito (CTC), que representa el monto total que se pagará por el préstamo.

Según el Sernac, la herramienta se actualiza automáticamente cada mes, utilizando información proporcionada por las entidades financieras de manera referencial, por lo que el costo real del crédito puede variar.

En este sentido, el Comparador funciona como una guía orientativa para quienes estén evaluando solicitar un crédito de consumo, ya que el monto final dependerá de la evaluación específica en cada caso.

Además, el Servicio hizo un llamado a los consumidores para que soliciten créditos solo en entidades formales, advirtiendo que aquellas no reguladas podrían incurrir en prácticas ilegales o extorsivas.