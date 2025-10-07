Las medidas de la Suseso tras detectar viajes de 80 mil trabajadores privados con licencias médicas

La Suseso detalló que, de los trabajadores del sector privado que viajaron con licencias, el 56,6% corresponde a mujeres y el 43,4% a hombres.

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) informó que más de 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país mientras estaban con licencias médicas, tras solicitar a la PDI los antecedentes de entradas y salidas del país.

El análisis estableció que del total de estos trabajadores, a 2.443.223 se les otorgó al menos una licencia médica, de los cuales 541.808 registraron movimientos migratorios durante ese periodo. Y de estos, 80.451 incumplieron el reposo por viajar fuera del país mientras estaban con reposo.

De acuerdo con el reporte de la entidad, en total esos individuos presentaron 109.187 licencias, el 83,1% de las cuales fueron pagadas por Fonasa y el 16,9% restante por las isapres.

La Suseso dijo que el 63,3% de las licencias presentadas corresponden a diagnósticos de salud mental, y el 14,5% están relacionadas con enfermedades musculoesqueléticas.

Qué hará la Suseso tras viajes de los trabajadores con licencias

De acuerdo con lo indicado por la Suseso, tras el resultado de la indagatoria oficiará a la Compin y las isapres, “para que procedan a redictaminar las licencias médicas en virtud de la causal de incumplimiento de reposo, en aquellos casos que corresponda“.

A la vez, la Superintendencia de Seguridad Social se comprometió a analizar el patrón de comportamiento de quienes emitieron las licencias para los trabajadores del sector privado, con el propósito de iniciar investigaciones de oficio en aquellos casos que corresponda.

Por último, confirmó que remitirán al Ministerio Público aquellos casos que “eventualmente revistan caracteres de delito”.