Tensión en La Florida: denuncian amenazas de muerte tras desalojo de campamento Dignidad

Esta semana se realizará el desalojo de unas 194 familias del terreno en la zona norte de la Quebrada de Macul, declarado inhabitable por riesgos de aluviones e incendios.

La Municipalidad de La Florida interpuso una denuncia ante la Fiscalía tras recibir amenazas dirigidas a sus funcionarios a través de redes sociales, en el marco del desalojo del campamento Dignidad.

Esta semana está previsto que se lleve a cabo el desalojo de las personas que habitan en el terreno ubicado en la parte norte de la Quebrada de Macul y de acuerdo a la información municipal, se calcula que alrededor de 194 familias deberán abandonar el sector, luego de que fuera declarado inhabitable debido al riesgo de aluviones e incendios forestales.

No obstante, en medio de los preparativos para ejecutar la desocupación, surgieron una serie de amenazas contra funcionarios municipales a través de redes sociales.

De acuerdo con lo informado por el municipio de La Florida, las intimidaciones provienen desde la cuenta de Instagram identificada como “gogeta6969”, mientras que los mensajes contienen insultos, amenazas de muerte, advertencias sobre posibles ataques con armas de fuego, e incluso declaraciones sobre incendiar la maquinaria municipal que será utilizada en el operativo de desalojo.

“En tanto te veamos la primera máquina te la vamos a quemar”, advierte una de las amenazas.

Debido a lo anterior, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes indicó que “no vamos a permitir que la violencia ni las amenazas intenten amedrentar el trabajo que realizamos para proteger vidas humanas. Nuestro deber es actuar con responsabilidad, resguardar la seguridad de las familias que viven en un terreno inhabitable y devolver la tranquilidad a los vecinos del sector”.

En ese contexto, Reyes aseguró que el municipio continuará con el operativo, el que se lleva a cabo en coordinación con el Equipo de Asentamientos Precarios del Serviu Metropolitano, según lo establecido en el plan previsto.

El desalojo se realizará “bajo estrictos protocolos de seguridad, apoyo social y acompañamiento a las familias”, indicó la autoridad comunal.

“Cuando algunos optan por el caos y la violencia, nosotros elegimos el camino del Estado de Derecho. En La Florida no gobiernan las redes sociales ni las amenazas, gobierna la ley, el orden y el compromiso con nuestros vecinos. Quienes intimidan a un municipio por cumplir su deber, están amenazando a todos los vecinos”, finalizó Reyes.