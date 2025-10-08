Se reabre Caso Farmacias Populares: defensa de Daniel Jadue solicitó indagar teléfono de Luis Hermosilla

De esta forma, la acusación contra el ex alcalde de Recoleta queda sin efecto, lo cual podría motivar a Jadue a apelar al fallo del Tricel que lo dejó sin candidatura a diputado.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió reabrir la investigación del Caso Farmacias Populares tras acceder a la petición de la defensa del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, para someter a peritajes el teléfono del abogado Luis Hermosilla, quien es imputado por el Caso Audios.

Si bien el tribunal aceptó dicha petición, el celular del jurista no se revisará de forma completa, sino que solo se indagarán las conversaciones que tuvo Hermosilla con algunas personas respecto a Daniel Jadue, a quien se le imputan delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal.

La revisión del aparato telefónico se da luego de un reportaje de The Clinic, en el cual se dieron a conocer chats de WhatsApp en los que el abogado menciona al ex jefe comunal.

De esta forma, la investigación se reabrió por un plazo de 60 días y se suspendió el inicio de la audiencia de preparación del juicio oral contra Jadue. Con respecto a sus medidas cautelares, continuará con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Qué dijo la defensa de Daniel Jadue tras la reapertura del Caso Farmacias Populares

Tras la audiencia, la abogada defensora de Daniel Jadue, Yessica Aguilera, sostuvo que están conformes con la decisión del tribunal. “En los chats del señor Hermosilla se menciona en algunas oportunidades al señor Jadue. Por lo tanto, se pidió, con ciertos parámetros, que se buscaran conversaciones que aludan al señor Jadue, Achifarp”, expuso.

“Desconocemos lo que hay en los chats del señor Hermosilla, por lo tanto, eso necesitamos saber. Si es que hay algo que nos pueda servir para nuestra teoría del caso”, añadió.

“La causa vuelve al estado procesal en que se encontraba antes que el Ministerio Público comunicara el cierre de la investigación“, explicó la jurista. De esta manera, Jadue se encuentra nuevamente en calidad de imputado.

Sumado a ello, señalaron que solicitarán una autorización para votar en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del próximo 16 de noviembre, cuyo derecho se le suspendió tras la presentación de la acusación en su contra.