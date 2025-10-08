VIDEO – Presidente Boric anuncia reforma para desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera

El mandatario explicó que con esta reforma no será necesario solicitar la renovación al Congreso cada tres meses.

Desde Colchane, el presidente Gabriel Boric anunció que en los próximos días presentará una reforma constitucional que permitirá, mediante decreto supremo y por el tiempo que sea necesario, desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera.

De esta forma podrán realizar “controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia, colaborar con la PDI en zonas fronterizas sin necesidad de renovar la autorización cada tres meses por parte del Congreso”.

“Esta reforma, además, incorpora nuevas herramientas para el Estado de Chile en el esfuerzo compartido de mejorar el control de nuestras fronteras”, agregó el mandatario. “Estoy seguro que tras este propósito podemos actuar unidos como nación y hacerlo con visión de Estado”.

Boric confía en que la tramitación de esta reforma que permitirá el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera mediante decreto supremo en el Congreso “sea expedita, que es lo que los chilenos y chilenas esperan“.

“Como Gobierno no nos olvidamos que Chile se construyó en base a la migración. Por eso, a quienes entran de manera regular a trabajar, a aportar, lo valoramos. Pero somos muy claros en decir que nuestro país hace respetar sus fronteras y no vamos a permitir ingresos irregulares y fomentar ingresos irregulares, o hacer invitaciones irresponsables que terminan en olas migratorias que generan impactos en las comunidades de nuestro país”, aseveró.