Show “sugerente” y millonaria licitación en fiesta de aniversario: la polémica contratación de chico reality en Hospital de Ovalle

Gran controversia ha causado en la comunidad la fiesta de aniversario del Hospital Provincial de Ovalle.

Un verdadero escándalo remece al Hospital Provincial de Ovalle (HPO), luego de que se diera a conocer que el ex chico reality, Luis Mateucci, fuera contratado para realizar un show erótico en el marco de la Fiesta de Aniversario del recinto.

De acuerdo al medio La Región Estrella, esto ha generado indignación en la comunidad, considerando los recursos que se utilizan para financiar este tipo de espectáculos, en medio de la crisis sanitaria que estaría enfrentando la institución.

Además de Luis Mateucci, reconocido por sus espectáculos subidos de tono y la exhibición física, el evento incluía la participación del Dj Milenko Cortés.

El millonario gasto en la fiesta de aniversario del Hospital de Ovalle

El Hospital Provincial de Ovalle desembolsó un monto de $11.900.000 a través de una licitación pública para financiar la actividad, pese a que la Dirección de Presupuestos prohíbe el uso de fondos fiscales en celebraciones.

La contratación del ex chico reality no solo ha hecho ruido por el tipo de show que ofrece, sino que también por la manera en que se gestionó.

Esto, debido a que a pesar de que la licitación se publicó el 1 de octubre de 2025 y cerró el 8 de este mes, el correo con el anuncio de los artistas se envió horas antes del cierre formal de la recepción de ofertas, lo que ha levantado sospechas de que el proceso estaría “dirigido”.

Tras la controversia que ha desatado esta situación, desde el recinto hospitalario señalaron a AR13 que no usaron recursos del HPO para financiar la fiesta de aniversario.

“Esta fiesta de aniversario es una fiesta que se hace fuera del horario institucional, en la noche, en un local, y se contrata una productora y esto se financia con los excedentes de la cooperativa Coopeuch que tiene convenio con el Hospital y el Servicio de Salud Coquimbo”, explicaron desde la insitución.

Sumado a ello, señalaron que se cobra un valor de entrada para asistir a la fiesta, lo cual aseguraría que la actividad sea autofinanciada.