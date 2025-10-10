Familia Piñera destaca informe por muerte de ex presidente: “Cierra un capítulo en este doloroso duelo”

Los Piñera Morel agradecieron “profundamente las permanentes muestras de cariño y respeto que hemos recibido desde que ocurrió el accidente, el 6 de febrero de 2024”.

La familia Piñera Morel reaccionó al informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que logró determinar las causas del accidente que le costó la vida al ex presidente Sebastián Piñera, luego que su helicóptero capotara en el Lago Ranco, en febrero de 2024.

Las conclusiones del documento de la DGAC apuntan a que la falta de visibilidad en la cabina del aparato hicieron que terminara precipitándose al agua, tras producirse un fenómeno llamado flash fogging, que consiste en el empañamiento de los vidrios de manera repentina.

Ante esto, la familia Piñera Morel emitió una declaración pública donde valoran los resultados del informe, indicando que “valoramos el informe que cierra un capítulo en este doloroso duelo y, a la vez, confirma que el accidente fue causado por un fenómeno fortuito y que todos los aspectos técnicos estaban en regla”.

En esta línea, precisaron que Sebastián Piñera tenía su licencia y habilitación para pilotar el helicóptero al día y las condiciones meteorológicas eran aptas para el vuelo.

Para finalizar, los Piñera Morel agradecieron “profundamente las permanentes muestras de cariño y respeto que hemos recibido desde que ocurrió el accidente, el 6 de febrero de 2024”.