Flash fogging: informe de la DGAC confirma causa del accidente donde murió Sebastián Piñera

El informe descartó que lo ocurrido fuera por el clima o porque la aeronave estaba en mal estado.

El informe final del Departamento de Prevención de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó la causa del accidente donde murió el ex presidente Sebastián Piñera el 6 de febrero de 2024.

En ese entonces, el empresario capotó en el Lago Ranco cuando viajaba con su hermana Magdalena Piñera, el amigo y empresario Ignacio Guerrero y su hijo Bautista Guerrero.

Según el documento, en medio del viaje, Piñera perdió visibilidad debido a que el parabrisas se empañó internamente. Esto le impidió mantener contacto visual, el cual se conoce como flash fogging.

“Durante el ascenso inicial del helicóptero, el entorno visual desde la cabina hacia el exterior se vio degradado, lo que llevó a que en forma inadvertida se iniciara un descenso sin pérdida de control y con ello, a que impactara contra la superficie del Lago Ranco y luego se iniciara su hundimiento en el agua”, consignaron.

Si bien los otros pasajeros lograron salir nadando de la aeronave, el ex presidente “no alcanzó a abandonar la aeronave, hundiéndose con ella, falleciendo en el lugar del suceso” producto de una asfixia por inmersión.

El informe de la DGAC descartó que el accidente donde murió Sebastián Piñera fuera por condiciones meteorológicas ya que “eran óptimas para la realización de vuelo visual“.

Con esto, explicaron que “el empañamiento del parabrisas se produjo por el contraste de temperatura y humedad al interior de la cabina, sumado a que las ventilaciones laterales estaban cerradas, lo que favoreció la condensación”.

Además, precisaron que el helicóptero “se encontraba en condición aeronavegable, habiéndose efectuado el último mantenimiento obligatorio (Inspección Anual) el 14 de agosto de 2023, a las 577,9 horas de servicio, conforme a la normativa aeronáutica DAN 92 Volumen III”.

También recalcaron que “en el informe toxicológico se estableció que no se detectó la presencia de drogas de abuso y/o sus metabolitos. En el informe de alcoholemia se estableció que existía 0,00 gramos por litro (g/L) de alcohol en la sangre”.