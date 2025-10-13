Serviu Biobío: indagan eventual almacenamiento de pornografía infantil en computador

Además, el Serviu del Biobío inició un sumario por la eventual presencia de pornografía infantil en un PC del servicio.

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando un computador que incautó desde la oficina del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región del Biobío, por la eventual existencia de pornografía infantil.

De acuerdo con lo reportado sobre el tema, el accionar policial se inició a raíz de la denuncia de una funcionaria del Serviu que encontró una carpeta sospechosa en el equipo y, tras ingresar en ella, encontró el material.

“Por ello, la especie incautada será sometida a pericias con la finalidad de acreditar o desacreditar los hechos denunciados. Los resultados se le informarán a la Fiscalía Local de Concepción”, señaló el subprefecto Rodrigo Henríquez, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales Concepción.

Serviu Biobío y la indagatoria por pornografía infantil

María Luz Gajardo, directora del Serviu Biobío, reveló que el caso fue notificado a las autoridades del servicio el pasado jueves 9 de octubre, por parte de la Asociación de Funcionarios y del área de Encargados de Gestión de Personas.

Precisó que esto se debió a “la existencia de material de alto contenido sexual en un computador, que eventualmente reviste caracteres de delito“.

De manera paralela, el Serviu del Biobío ratificó que se dio inicio a un sumario “con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que haya lugar” por el tema.

“Nosotros hemos hecho todas las gestiones necesarias porque consideramos que somos nosotros, los funcionarios y funcionarias de Serviu, los primeros interesados en esclarecer total y absolutamente este grave hecho denunciado“, concluyó María Luz Gajardo.