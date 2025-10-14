El error de cálculo que detectó la Comisión Nacional de Energía y que hará bajar las cuentas de la luz

Las cuentas de la luz deberían bajar a partir del 1 de enero de 2026, una vez que el informe técnico se transforme en decreto.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió este martes un informe técnico que apuntaría a una posible baja en las cuentas de la luz a partir de 2026, a raíz de un error de cálculo tras la aplicación del IPC en dos oportunidades en cobros anteriores, lo que habría provocado un alza indebida en las tarifas.

De acuerdo con lo que le explicó a T13 el académico de la Universidad de Santiago (Usach), Humberto Verdejo, dicho error efectivamente tendría un impacto sobre las tarifas eléctricas.

Contó primero que “las tarifas tienen tres componentes, dentro de las cuales la que salió hoy día hace referencia al precio de la energía, que es el 70% de la tarifa“.

Luego explicó que si bien se esperaba un incremento moderado en las cuentas de la luz, tras el informe preliminar, al que seguiría el definitivo y el respectivo decreto, se modificaría esa proyección.

El experto explicó que “dentro de las proyecciones que manejábamos, esperábamos un incremento leve, pero incremento al final del día para el primer semestre de 2026. Y de otra manera vemos una buena noticia para la gente, que es que las tarifas van a bajar y en algunas comunas de manera importante a partir del 1 de enero de 2026“.

Luego planteó que “la Comisión Nacional de Energía corrige la metodología que utilizó para aplicar el IPC en los saldos pendientes producto de los congelamientos de la tarifa. De acuerdo a lo que establece la comisión, en el informe técnico preliminar el IPC habría sido aplicado dos veces, y eso generó que las tarifas subiesen más de lo que debería haber ocurrido. Lo que está establecido en el documento es una corrección a la baja, producto de este cobro adicional que se produjo en los semestres anteriores“.

Cuánto bajarán las cuentas de luz

Al abordar el monto en que bajarán las cuentas de la luz, el docente de la Usach indicó que “la tarifa depende de los contratos de suministros entre distribuidoras y generadoras, y como las comunas son diferentes, y los clientes son abastecidos por diferentes distribuidoras, los contratos también lo son”.

“Por ejemplo, en Copiapó, que es una de las comunas que tuvo un incremento sostenido durante los últimos tres o cuatro semestres, van a tener una baja en torno al 7%. En las comunas de Valparaíso en el interior, la disminución va a rondar en torno al 6%“, detalló.

Humberto Verdejo recalcó que “la tarifa va a bajar sobre todo para aquellas comunas que tuvieron un incremento importante producto de este descongelamiento y normalización tarifaria”.

De igual forma, el docente indicó que “si este informe técnico preliminar se transforma en decreto”, las cuentas de la luz deberían bajar “a partir del 1 de enero de 2026”.