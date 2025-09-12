Subsidio Eléctrico: consulta aquí los resultados de la tercera postulación

Este beneficio, entregada por el Gobierno, busca aliviar el impacto del aumento sostenido en las tarifas de electricidad, especialmente en los hogares más vulnerables del país.

Este viernes 12 de septiembre se dieron a conocer los resultados de la tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico 2025 en Chile.

Este beneficio, entregada por el Gobierno, busca aliviar el impacto del aumento sostenido en las tarifas de electricidad, especialmente en los hogares más vulnerables del país.

Tal como en las postulaciones anteriores, las familias que cumplan con los requisitos socioeconómicos podrán acceder a un descuento en sus cuentas de luz.

Según lo indicado en el sitio oficial del subsidio, el aporte entregado durante el segundo semestre de 2025 se calculará con base en la cantidad de personas que conforman el hogar, entregándose como un solo pago en septiembre, que cubrirá los meses de julio a diciembre de este año.

Subsidio eléctrico en Chile: consulta aquí los resultados de la tercera postulación

Desde hoy, los postulantes podrán consultar los resultados ingresando al sitio web oficial HACIENDO CLIC ACÁ. .

Además, quienes resulten seleccionados recibirán una notificación al correo electrónico registrado durante el proceso de postulación.

También es posible verificar los resultados a través de otras plataformas como:

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

ChileAtiende, que ha habilitado sus canales de atención para resolver dudas o apoyar a los usuarios.

¿De cuánto es el beneficio?

El monto del subsidio varía según el tamaño del grupo familiar. Los valores definidos son los siguientes: