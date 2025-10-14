VIDEOS – Conmemoración del 11 de septiembre: el conflicto que enfrenta a padres y estudiantes con directora del Liceo 7

Los apoderados del Liceo 7 “queremos que la directora se vaya por incompetente y falta de gobernanza”, explicó Pilar Vásquez a EL DÍNAMO.

Más de un centenar de apoderados y alumnos del Liceo 7 se manifestaron la tarde de este martes frente a la Municipalidad de Providencia, para exigir la renuncia de la directora del establecimiento, Maritza Amaro, a quien acusaron de iniciar un sumario contra la directora del Departamento de Historia del establecimiento tras organizar la conmemoración del pasado 11 de septiembre.

“Nos vinimos para acá porque nos suspendieron la reunión de apoderados que teníamos en el colegio. Nos avisaron una hora antes“, explicó Pilar Vásquez, integrante del centro de padres del colegio, quien dijo que en la movilización tomaron parte apoderados y alumnos de séptimo básico a cuarto medio.

Según le dijo Vásquez a EL DÍNAMO, el problema se originó luego de que “la concejala republicana Solange Wolleter acusó que en el liceo había adoctrinamiento político, y a raíz de eso tenemos a una profesora con sumario“, sostuvo, y recalcó que “conmemorar fechas importantes está dentro de las obligaciones en la educación pública”.

Explicó que en solidaridad con la docente, los alumnos del Liceo 7 no ingresaron a clases, pero luego los apoderados decidieron no mandarlos al colegio, “cosa que les duela, porque se sabe que a los colegios les pagan por la asistencia. Pero resulta que como ahora es todo digital, nuestros hijos aparecen como presentes“, cuestionó, al explicar el posteo en X en que se llamó al Ministerio de Educación a fiscalizar lo ocurrido.

Apoderados del Liceo 7 exigen renuncia de la directora

Pero además de solicitar el fin del sumario, los apoderados “queremos que la directora se vaya por incompetente y falta de gobernanza“, añadió.

Acusó que Maritza Amaro llegó a su cargo “a través de un concurso que no fue transparente”, y aseveró que en su oficina tiene fotos junto a la concejala Wolleter “con la mano abierta con el número cinco, marcando los cinco deditos“, en claro apoyo al candidato presidencial republicano, José Antonio Kast.