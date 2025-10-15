“¡Que se vayan, que se vayan!”: ex presidente Frei exigió la expulsión de inmigrantes que delinquen

Sobre los inmigrantes que están en prisión, Frei dijo que “ojalá pudiéramos sacarlos a todos de las cárceles” para expulsarlos del país.

El ex presidente Eduardo Frei criticó con dureza la política migratoria vigente en el país y exigió la expulsión de inmigrantes que cometan delitos al tomar parte en la cuarta edición del Día del Comercio Global, organizado por la Fundación de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV).

Durante el encuentro, el ex mandatario llamó a construir acuerdos para impulsar el crecimiento del país y a buscar nuevos socios: “Pero tenemos que ir a otros mundos y buscar otros mundos“, aseveró.

En la oportunidad, Eduardo Frei mencionó la necesidad de firmar acuerdos comerciales con India, y resaltó que “tenemos que ser multilaterales, abrirnos a todo el mundo y a todos los sectores”.

Cuestionó además la “permisología” y apuntó que “hoy tenemos proyectos en Chile, con concesiones, por más de US$120 mil millones, que no están ejecutados“.

Frei exigió la expulsión de inmigrantes que delincan

Una parte esencial de la intervención del ex presidente Eduardo Frei se refirió a lo que definió como crisis migratoria, y aseveró que el 10% de la población del país es migrante.

“Hay tantos, decenas, cientos de miles a lo mejor, que son ilegales e indocumentados. Y que nos han traído todos los trenes del mundo. El único tren que no nos han traído, que necesitamos, es el tren de carga de pasajeros para poder mover la carga chilena”, planteó el ex jefe de Estado.

En particular, Frei apuntó a la expulsión de los inmigrantes detenidos por cometer delitos en el país. “Ojalá pudiéramos sacarlos a todos de las cárceles del país“, dijo, y a continuación planteó: “¡Que se vayan, que se vayan!“.