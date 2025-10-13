Matthei propone cierre completo de fronteras para enfrentar inmigración ilegal

Además, declaró que se ejecutará la expulsión de 3.000 presos extranjeros y 10.000 inmigrantes irregulares con orden vigente.

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, presentó sus propuestas para enfrentar la inmigración ilegal, donde destaca el calificar como delito el ingreso irregular en el país, la creación de la Policía Militar Fronteriza, y el cierre completo de las fronteras en el primer año de gobierno.

“La inmigración irregular descontrolada es uno de los problemas más graves de nuestro país. Los chilenos claman por seguridad, estabilidad y tranquilidad. Nos comprometemos a tener en un año cerradas nuestras fronteras”, dijo Matthei.

Además, declaró que se ejecutará la expulsión de 3.000 presos extranjeros y 10.000 inmigrantes irregulares con orden vigente.

Evelyn Matthei también anunció que se ayudará a los municipios a mantener el orden en calles, plazas y espacios públicos, poniendo fin a ruidos molestos, parrillas callejeras, ocupaciones ilegales o tránsito de motos en veredas.

“No van a seguir soportando ruidos molestos, parrillas callejeras, ocupaciones ilegales o tránsito de motos en veredas”, dijo Matthei.

Finalmente, los extranjeros que egresen de centros penitenciarios tendrán expulsión inmediata.

Más de 330 mil personas se encuentran en situación migratoria irregular, triplicando la cifra entre 2021 y 2023, de acuerdo con datos del INE. Según la PDI más de 142 mil personas ingresaron por pasos no habilitados desde enero de 2022 y hoy, 16% de los presos son extranjeros y están involucrados en el 13% de los homicidios.

“A Chile se entra por la puerta y pidiendo permiso, y no a la mala por la ventana”, dijo la abanderada de Chile Vamos.