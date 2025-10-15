VIDEO – Por qué le quitaron el auto al hijo de Andrés Chadwick en medio de fiscalización

Andrés Chadwick Costa, hijo del ex ministro de Sebastián Piñera, fue fiscalizado por Carabineros junto a funcionarios del Ministerio de Transportes, en Avenida Apoquindo con Avenida El Bosque, en la comuna de Las Condes.

Como es habitual en estos procedimientos, se le solicitaron todos los documentos correspondientes, momento en que, por un lado, se corroboró que no portaba su licencia de conducir, que estaba vencida desde. Además, todo lo correspondiente al vehículo Renault Clio del año 2007, estaba vencido desde 2019.

Como si eso fuera poco, también se corroboró que, al ingresar al sistema del Registro Civil, arrastraba 330 multas desde 2009.

Con todo esto, tuvo que dejar el auto a manos de Carabineros y fue sacado de circulación.

En el lugar se encontraba un equipo del matinal Contigo en la Mañana, quienes quisieron obtener una declaración de Chadwick Costa. Sin embargo, molesto, pidió que lo dejaran “tranquilo” mientras las autoridades realizaban el operativo.

Actualmente el hijo del ex ministro Andrés Chadwick se desempeña en la Municipalidad de Providencia donde ejerce el cargo de jefe de producción en la administración de Jaime Bellolio.

Años atrás ocupó el rol de productor general de Presidencia, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Ahí, según consignan publicaciones de la época, ganaba cinco millones y medio de pesos, pese a tener un título universitario no validado.