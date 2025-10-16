Diputado Joaquín Lavín León acusó a fiscalía de “inventar delitos” y anunció que irá a la Corte Suprema para evitar desafuero

Joaquín Lavín Jr apuntó contra la fiscalía e insistió en su inocencia luego de que la Corte de Apelaciones acogiera la solicitud de desafuero.

El diputado Joaquín Lavín León insistió en su inocencia y anunció que recurrirá a la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera la solicitud de desafuero.

El parlamentario se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, delitos tributarios y tráfico de influencias.

Lo anterior, a raíz de la supuesta emisión de facturas falsas y presuntas gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú. Esto, cuando su esposa Cathy Barriga se desempeñaba como alcaldesa.

En las afueras de su domicilio, Joaquín Lavín León expresó que “las expectativas que tenía para la audiencia eran distintas. Esperábamos que se pudiera rechazar la solicitud del Ministerio Público”.

Al conocer la resolución de la Corte de Apelaciones, el parlamentario sostuvo que “entiendo que el fallo fue dividido. (Hay que) revisar la sentencia y poder apelar a la Corte Suprema”.

Diputado Joaquín Lavín León acusó a fiscalía de “inventar delitos”

Por otro lado, Joaquín Lavín Jr apuntó duramente contra Fiscalía Metropolitana Oriente, asegurando que “se ha empeñado, ha hecho grandes esfuerzos por crear delitos en este caso. Acusaciones que son absolutamente falsas”.

“Espero que en este proceso, que es largo, finalmente quede totalmente demostrada mi inocencia”, cerró el legislador.