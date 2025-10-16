FACH activa operativo de búsqueda por helicóptero desaparecido en Campos de Hielo Sur

La FACH dejó en claro que informará en forma oportuna a la opinión pública cuando cuente con nuevos antecedentes del caso y del estado de sus funcionarios involucrados.

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) informó que activó un operativo de búsqueda, luego de perder contacto con un helicóptero institucional en el sector del refugio Eduardo García Soto, en Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén.

En una declaración pública, la FACH precisó que el aparato involucrado en un helicóptero MH-60M Black Hawk, parte del Grupo de Aviación Nº 9, que despegó desde el aeródromo de Villa O’Higgins rumbo a Campos de Hielo Sur, con cuatro tripulantes.

En vista de la pérdida de comunicación, se activó el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR), operativo de búsqueda que incluye la participación de aviones, helicópteros y efectivos Parasar.

La FACH dejó en claro que informará en forma oportuna a la opinión pública cuando cuente con nuevos antecedentes del caso y del estado de sus funcionarios involucrados.