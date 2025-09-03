El caso de los funcionarios de la FACh dados de baja por no querer viajar a la Antártica

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, explicó por qué los funcionarios que no quisieron volar a la Antártica fueron desvinculados de la FACh.

Un total de 20 funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) fueron dados de baja de la institución por no querer viajar a la Antártica desde Punta Arenas, confirmó este miércoles la ministra de Defensa, Adriana Delpiano.

Según los antecedentes del caso, el hecho ocurrió el 15 de diciembre del año pasado, luego de que los ahora ex miembros de la FACh se negaron a abordar un avión Hércules que tenía como destino la Antártica chilena.

Lo anterior, debido a que a su parecer el C-130 estaba en malas condiciones para realizar el viaje. En esa línea, recordaron que se trataba del mismo tipo de máquina que protagonizó el accidente de 2019 en el Mar de Drake, que dejó un saldo de 38 fallecidos.

“Uno de los principales riesgos de operar en estas condiciones es un posible desbalance en los estanques de combustible, debido a la imposibilidad de monitorear de manera confiable la cantidad de combustible en los estanques principales“, argumentó al respecto uno de los funcionarios que ya no pertenecen a la Fuerza Aérea.

Por qué se desvinculó a los funcionarios de la FACh

Este miércoles, la ministra Delpiano explicó por qué los 20 funcionarios de la FACh que se negaron a embarcar en el vuelo a la Antártica ya no pertenecen a la institución.

En esa línea, la secretaria de Estado reveló que la dura sanción estuvo motivada por su desobediencia. “En ese minuto ni siquiera se sabía cuál era el avión exacto en el que se iba a viajar o no”.

Respecto del argumento en cuanto a que había un problema en la marcación del combustible, la titular de Defensa planteó que “hubo un grupo de personas que, presentando excusas individuales, aparecía con un grado de coordinación, porque la forma de la excusa era más o menos parecida“.

“La Fuerza Aérea castigó a estas personas y ya ninguna de ellas hoy día trabaja dentro de la institución. Unos se retiraron, otros fueron dados de baja, otros tuvieron castigo de tres días de arresto”, añadió Delpiano.

Tampoco se trata del gran motín, pero fue un acto de desobediencia y eso no corresponde, porque hay que ponerse siempre en los peores escenarios“, dijo, y recalcó que el avión cuestionado voló con posterioridad y no tuvo ningún problema.