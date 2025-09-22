SCL: aeropuerto del futuro contempla atender hasta 117 millones de pasajeros y saturación actual se alcanzaría en 2032

El terminal atendió a 24,6 millones de pasajeros en 2019 y se prevé que alcanzará su saturación, en la infraestructura actual, cuando llegue a 45 millones de pasajeros cerca del año 2032.

Avanza la licitación para el desarrollo a largo plazo del aeropuerto de Santiago, con un plan que proyecta su expansión para los próximos 40 años. El proyecto, conocido como “Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento”, busca definir el plan maestro de una nueva pista y la modernización del terminal hacia 2050.

El Ministerio de Obras Públicas detalló en junio que se trata de triplicar la capacidad y sumar una nueva pista. Hoy se encuentra abierta la licitación de la consultoría del proyecto, que avanza en la fase de consultas de los interesados. En ese proceso se han revelado antecedentes interesantes sobre el aeropuerto que albergará la Región Metropolitana en las próximas décadas.

De acuerdo con antecedentes de la licitación revisados por EL DÍNAMO, el proyecto prevé una tercera pista “con operaciones independientes, desfasada hacia el norte por cerro Lo Aguirre al sur”, de 3.800 metros, con 1.160.000 m² y 218 posiciones (espacios para aviones) al año 2060. Esto representa un crecimiento de casi cuatro veces la capacidad instalada actualmente, de 56 posiciones. Además, se duplicará el espacio del terminal desde los 380.000 m² actuales.

En cuanto a pasajeros, si bien el MOP estimó que en 2048 la cantidad de viajeros podría pasar de los 26 millones actuales (al cierre de 2024) a 84 millones, el salto a 2060 será aún más significativo, con 117 millones de personas utilizando el aeropuerto.

El proyecto contempla el nuevo terminal 3, más estacionamientos y un terminal 4, así como áreas renovadas para la DGAC, mantenimiento, la FACH y nuevos accesos por el sur, el poniente y el norte.

En relación con la superficie, actualmente la propiedad de SCL abarca 1.070 hectáreas, a lo que se sumarían 1.298 en expropiación. De esos terrenos, 186 hectáreas corresponden a la inmobiliaria Urbana y otras 97 a la inmobiliaria San Patricio.

Punto de saturación en 2032

Según las últimas aclaraciones publicadas en el dossier de licitación, la consultoría del anteproyecto deberá ser adjudicada en enero, mientras que el periodo de consultas se extenderá hasta mediados de octubre.

Dentro de los antecedentes del proceso, el MOP adjuntó la “Actualización del plan maestro” del aeropuerto, donde explica que todas las proyecciones de demanda se han quedado cortas.

“La demanda de pasajeros del principal aeropuerto de Chile, Arturo Merino Benítez, ha experimentado un sostenido crecimiento del 10% anual en la última década, superando las previsiones y expectativas. Este terminal atendió a 24,6 millones de pasajeros en 2019 (pasajeros salidos y llegados) y se estima que alcanzará su saturación, en la infraestructura actual, cuando llegue a atender aproximadamente a 45 millones de pasajeros. Se prevé que esto ocurra cerca del año 2032, anticipándose 13 años”, detallan.

Parques y mirada sustentable

Clave dentro de la propuesta inicial —ya que luego se contemplan procesos para definir la ingeniería de detalles y de obras civiles— es que el anteproyecto debe estar alineado con una mirada sustentable.

Esto implica uso de energías renovables, metas NetZero, eficiencia energética y materiales de bajo impacto ambiental, así como uso eficiente del agua y paisajismo adaptativo, entre otras exigencias.

También debe contar con una propuesta de acceso universal que considere espacios como baños universales, salas de lactancia y entornos seguros para todas las personas.

El anteproyecto también deberá contemplar una relación amigable con las comunidades aledañas a SCL. La exigencia estipula desarrollar un espacio verde que permita la integración del aeropuerto con la comuna a través de senderos, parques, multicanchas, juegos infantiles y medidas para reducir el ruido de la operación en áreas cercanas.