La Moneda deja caer a Pardow tras presión de Jeannette Jara y el oficialismo

A través de un comunicado, Presidencia informó que Gabriel Boric aceptó la renuncia de Diego Pardow al Ministerio de Energía.

Tras la crisis que se desató por el error metodológico que significó un alza indebida en las cuentas de luz, el presidente Gabriel Boric pidió la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow.

Por medio de un comunicado, la Presidencia de la República oficializó la salida del secretario de Estado. “El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow Lorenzo. El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado”, expusieron.

De esta forma, el mandatario nombró a Álvaro García Hurtado, como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.

“Álvaro García cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, la academia y el mundo empresarial. Es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Maryland y Ph.D de la Universidad de California en Berkeley”, sostuvieron desde Presidencia.

El error metodológico que terminó con la salida de Diego Pardow del Ministerio de Energía

Dicha salida ocurre luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) alertara sobre un error metodológico “consistente en la doble aplicación del IPC en períodos anteriores al calcular saldos de los mecanismos de estabilización, lo que encareció indebidamente las cuentas de luz de millones de chilenos”.

Este error de cálculo en las tarifas eléctricas le costó al menos US$110 millones más a los consumidores.

Lo anterior, provocó presiones políticas tanto de la oposición como del oficialismo, donde se planteó una posible acusación constitucional (AC), la cual finalmente no se llevará a cabo.

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, también abordó la situación y elevó la presión señalando que “entiendo que este error viene de varios años. Además, esta metodología la define una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas“. En esa línea, se le consultó si le pediría la renuncia a Pardow, a lo que Jara respondió: “La verdad es que sí”.