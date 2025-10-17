VIDEO – Diputado Ojeda acusó “ataque político” tras orden de retorno a la cárcel por Caso Convenios

“Voy a volver nuevamente a la cárcel, como siempre lo he hecho, respetuoso de la institucionalidad”, manifestó el diputado Mauricio Ojeda.

El diputado Mauricio Ojeda acusó este viernes un “ataque político”, luego que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocara su arresto domiciliario total y ordenara su regreso a la cárcel para que cumpla prisión preventiva.

El legislador, que es investigado por fraude al fisco en la arista Manicure del caso Convenios, empleó su cuenta en Instagram para compartir un video en el que comenzó diciendo que es respetuoso de los fallos, “pero estas son las cosas que hacen que la gente diga que no cree en la justicia. Sabrán ustedes que a último minuto en la Corte de Apelaciones de Temuco se armó una sala con magistrados que ya habían votado en contra de mí“.

“Esto es una desigualdad ante la ley que es brutal. En Chile no existe ninguna persona que esté en prisión preventiva en estas materias y en mi causa, con personas que tienen más delitos, más años de prognosis de pena, nadie está en prisión preventiva“.

“En cuatro oportunidades me han hecho salir, en cuatro oportunidades entrar. Ya es vergonzoso, un chiste”, manifestó.

Para el diputado Ojeda su regreso a la cárcel es un ataque político

Luego añadió que “queda completamente claro que es un ataque exclusivamente personal y, no me cabe ninguna duda ya, es un ataque político. No hay ninguna explicación de que a mí se me dé un trato distinto. Eso es desigualdad ante la ley”.

“Voy a volver nuevamente a la cárcel, como siempre lo he hecho, respetuoso de la institucionalidad, pero espero que las personas que están impartiendo ley, hagan eso, impartan justicia”, concluyó su mensaje el diputado Mauricio Ojeda.

De forma paralela, posteó que “a cuidarse porque ya ven que son capaces de todo, pero sepan que entre más golpes, más fuerte me hago y desde hoy no callaré más las irregularidades y daño al sistema de justicia”.

“Soy completamente inocente de lo que se me acusa y están las pruebas, y le han causado un daño brutal a 7 niños. Eso que nunca se les borre de sus conciencias. Al final del camino levantaré los brazos al cielo para decir, se los dije, y para dar gracias a Dios. Abrazos y allá voy nuevamente, de regreso a la cárcel“, planteó el diputado Ojeda.

El viernes de la semana pasada el legislador había abandonado el Anexo Capitán Yáber, donde cumplía la prisión preventiva, y se dirigió a Villarrica para el arresto domiciliario total, decisión que fue revertida por la Tercera Sala del tribunal de alzada de Temuco.