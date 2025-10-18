Error en cuentas de la luz: biministro García detalló los plazos para compensar a los usuarios

El secretario de Estado aclaró que “la gente no va a recibir billetes” como compensación por el cobro excesivo en las cuentas de la luz.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, explicó este sábado el mecanismo que se usará para compensar a los clientes que pagaron cobros excesivos en las cuentas de la luz, a raíz de un error de cálculo en las tarifas, a la vez que detalló los plazos para hacerlo

Además, el secretario de Estado aseveró que ya comenzó el proces que llevará a compensar a los usuarios que se vieron afectados.

“A comienzos de esta semana se mandó un informe a las empresas señalando que se va a reducir la tarifa por este cobro en exceso“, manifestó García en diálogo con Chilevisión.

De acuerdo con lo que señaló, ahora las distribuidoras cuentan con un plazo ya establecido para revisar el documento y presentar sus observaciones.

“Este es el periodo en que las empresas pueden analizarlo y responder, y ya para la semana subsiguiente estaríamos en condiciones de enviar el informe técnico final a Contraloría“, explicó el biministro.

Cómo se devolverá el cobro extra en las cuentas de la luz

Indicó a la vez que el ajuste será efectivo dentro del proceso tarifario establecido por ley. “Todo el mundo espera que esto ocurra lo antes posible, pero tenemos que cumplir con lo que la ley nos exige, que es que esto ocurra durante el proceso tarifario, por lo que lo antes que puede ocurrir es el 1 de enero“, recalcó.

“Esto ocurre de la manera más rápida y eficaz siempre y cuando el tema no se judicialice y pasemos mucho más tiempo en tribunales o impugnaciones en la Contraloría“, alertó a continuación.

Dijo a la vez que el Gobierno va a explicar cuánto se cobró de más en las cuentas de la luz y cómo será devuelto ese monto, aunque dejó en claro que “la gente no va a recibir billetes, sino una tarifa más baja de lo que corresponde“, concluyó.