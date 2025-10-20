“Se hará valer la justicia”: Boric y presidenciables expresan su pesar por muerte de escolar en Recoleta

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública descartó que Carabineros haya participado en la persecución que terminó con un choque a un furgón escolar.

El presidente Gabriel Boric manifestó su pesar por la muerte de un escolar en la comuna de Recoleta, luego de que el furgón en que se trasladaba se volcó al ser chocado por un auto en que viajaban dos delincuentes que estaban escapando tras cometer un delito violento.

El mandatario empleó su cuenta en X para expresar su repudio por lo ocurrido, y aseveró que instruyó a sus ministros para ponerse a disposición de las familias del niño fallecido y los otros cinco escolares, el conductor y su hija que resultaron heridos en el hecho.

“La muerte de un niño y la puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por dos delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile. Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia”, escribió primero el mandatario.

“El Estado, a través de todas sus instituciones, hará valer el Derecho y la Justicia“, añadió a continuación el jefe de Estado.

Matthei y Jara repudiaron muerte del escolar en Recoleta

En horas de la tarde, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, calificó como “irracional y absurda la muerte de un niño inocente por culpa de una banda de delincuentes que huían de la policía“.

A través de un posteo en su cuenta de X, Matthei dijo que los sujetos que provocaron el accidente que provocó la muerte del escolar en Recoleta “deben pagar con todo el peso de la ley”.

“Sin piedad ni clemencia. Solo con orden y mano dura podremos devolverle a Chile la seguridad que merece“, añadió.

Finalmente, le envió “un sentido abrazo y todo mi apoyo a la familia de la víctima, y mi más sincero cariño a la comunidad educativa en este momento de tanto dolor”.

Quien también se refirió a la muerte del escolar a través de las redes sociales fue la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara.

“Lamentamos profundamente la muerte de un niño en Recoleta. Acompañamos en el dolor a su familia, comunidad, amigos y compañeros de colegio“, posteó en su cuenta de X.

A continuación, la abanderada de Unidad por Chile escribió que “cuando la violencia arrebata una vida, no caben excusas“.

Cordero descartó persecución de Carabineros

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó algunos detalles del accidente que provocó la muerte de un escolar la tarde de este lunes en la comuna de Recoleta, y descartó que se haya generado por una persecución policial.

Al abordar el choque de un vehículo en el que se trasladaba a dos delincuentes con un bus escolar, el secretario de Estado confirmó que ambos sujetos tienen antecedentes policiales.

Junto con ratificar que los antisociales se encuentran bajo custodia policial, el ministro Cordero ratificó que los antisociales estaban huyendo tras cometer un robo con violencia en el sector.

Al abordar las informaciones iniciales, que apuntaban a que los sujetos estaban escapando de la policía cuando chocaron el furgón, el ministro de Seguridad aseguró que “no existen antecedentes de que hubiese un operativo de seguimiento por parte de Carabineros en ese momento“.