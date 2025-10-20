Delincuentes que huían chocaron furgón escolar: un niño murió y siete personas resultaron heridas

El accidente del furgón escolar ocurrió en la intersección de las avenidas Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en el sector de Patronato.

Un menor de edad murió y otras siete personas heridas de diversa consideración, luego de que el furgón escolar en el que se trasladaban se volcó en la comuna de Recoleta, tras ser chocado por un vehículo en el que unos delincuentes huían de Carabineros.

De acuerdo con lo informado por la policía uniformada, el accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en el sector de Patronato.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando el vehículo en el que escapaban los antisociales no respetó un ceda el paso y provocó el impacto.

Sujetos fueron detenidos tras choque con el furgón escolar

Tras el choque, transeúntes comenzaron a rescatar a los ocupantes del furgón escolar que se volcó, hasta que llegaron efectivos de Carabineros, voluntarios de Bomberos y equipos de emergencia para trabajar en el lugar.

Las siete personas que resultaron con lesiones de diversa consideración fueron derivadas hasta distintos recintos asistenciales.

Los estudiantes que iban a bordo del vehículo pertenecen al Colegio Rafael Sanhueza Lizardi, ubicado en la misma comuna de Recoleta.

Respecto de los delincuentes que provocaron el accidente al escapar de Carabineros, la policía uniformada informó que fueron detenidos en el mismo lugar.

Las causas del accidente serán materia de investigación por parte de personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT), de Carabineros.